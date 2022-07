Λίγο μετά το τέλος της παρουσίασης του βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου, σε ένα πηγαδάκι με φιλικά του πρόσωπα ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, αναφερόταν στη «γοητεία της ευθύνης». «Η αποψινή βραδιά μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να σκεφτούμε ξανά, τη γοητεία της ευθύνης το να είμαστε εκτός από αρεστοί και δημοφιλείς, υπεύθυνοι», έλεγε.

Η χθεσινή εκδήλωση πέτυχε πριν καν αρχίσει. Το μήνυμα δόθηκε από την προσέλευση του κόσμου που μάλλον αιφνιδίασε τον κ. Βενιζέλο και τους στενούς του συνεργάτες. Οι υπεύθυνοι του χώρου του Βυζαντινού Μουσείου κατέβαλλαν φιλότιμες προσπάθειες να εξυπηρετήσουν τους όρθιους, αλλά και οι υπόλοιπες καρέκλες που επιστρατεύθηκαν δεν έφτασαν. Ο χώρος είχε γεμίσει ασφυκτικά. Στις 26 Ιουλίου. Στην Αθήνα με καύσωνα.

Ήταν οι επώνυμοι. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς οι υπουργοί Κ. Χατζηδάκης, Μ. Βαρβιτσιώτης , Κ. Πιερρακάκης , Θ Λιβάνιος, οι Κώστας Σκανδαλίδης Ανδρέας Σπυρόπουλος, Άννα Διαμαντοπούλου, Δημήτρης Ρέππας, Γιάννης Μανιάτης, Πάνος Μπεγλίτης, Γιώργο Φλωρίδης, Χαρά Κεφαλίδου, Νίκος Σαλαγιάννης, Χρήστος Πρωτόπαπας Γιάννης Κουτσούκος, Γιάννης Δατσέρης, Ντίνος. Ρόβλιας, , Μιλένα Αποστολάκη, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Άννα Στρατηνάκη, Σπύρος Λυκούδης, Γιάννης Βούλγαρης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γκίκας Χαρδούβελης, η Εύη Χριστοφιλοπούλου, Θανάσης Γκλαβίνας.

Ήταν όμως και ο απλός κόσμος. Πρόσωπα προερχόμενα κατά κύριο λόγο από τον προοδευτικό χώρο, που έχουν καιρό να ειδωθούν, που έκαναν διαφορετικές επιλογές στις εκλογές του 2019, που βλέπουν ακόμα και σήμερα από διαφορετικές οπτικές τη σημερινή κατάσταση στο ΠαΣοΚ εκφράζοντας είτε αισιοδοξία είτε προβληματισμό, έχουν όμως ένα διαχρονικό συνδετικό κρίκο. Την πεποίθηση ότι το διάστημα 2009-2015 πάρθηκαν αποφάσεις δύσκολες, αντιδημοφιλείς, άδικες, αλλά αναγκαίες για να κρατηθεί η χώρα σε ευρωπαϊκή τροχιά. Και ότι η συμβολή του Ευάγγελου Βενιζέλου σε αυτή την προσπάθεια ήταν καθοριστική.

Η διαπραγμάτευση των δύο πρώτων μνημονίων ήταν ιδιαίτερα σκληρή και ευτυχώς για τη χώρα δεν είχε τη θεατρικά στοιχεία της παράστασης που στήθηκε το 2015. «Θα μπορούσαμε να στήσουμε ροκ όπερα με τον Αντώνη. Δεν το κάναμε» δήλωσε ο κ. Βενιζέλος. Ο Γιώργος Ζανιάς εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής θα προτιμούσε αντί για ροκ όπερα τον .. Λάνθιμο. Ο διάσημος σκηνοθέτης θα μπορούσε να αποτυπώσει με το δικό του τρόπο αυτό που ο Χρήστος Χωμενίδης ονόμασε «προσωπικές Θερμοπύλες των Βενιζέλου και Ζανιά».

Ήταν εκείνο το βράδυ, τον Σεπτέμβριο του 2011, στην Πολωνία, όταν Σόιμπλε και Άσμουνσεν έθεσαν , σε άτυπη συνάντηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιώργο Ζανιά, ευθέως το θέμα της εξόδου της χώρας από το ευρώ. Παρουσίασαν μάλιστα και συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο ο κ. Ασμουνσεν έβρισκε και καλό. Η απάντηση του κ. Βενιζέλου ήταν κατηγορηματική, η Ελλάδα δεν θα έφευγε από το ευρώ. Μήπως να ενημέρωνες τον Πρωθυπουργό, ρώτησε ο Σόιμπλε. Εκπροσωπώ την Ελλάδα δεν συζητάμε να φύγουμε από το ευρώ. Η εικόνα που θα μπορούσε να σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος είναι αυτή των Ευάγγελου Βενιζέλου και Γιώργου Ζανιά μετά τη συνάντηση. Ο Σόιμπλε την εποχή εκείνη ήταν πανίσχυρος υπουργός Οικονομικών. «Έλεγε εκείνο που συνήθως γινόταν μετά. Αν ήταν αποφασισμένος οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από το ευρώ πότε και με ποιο τρόπο θα επανερχόταν;» Οι δύο άνδρες σε ένα ξενοδοχείο με 26 αντιπροσωπείες να διασκεδάζουν κατάφεραν να βρουν μια γωνιά για να συζητήσουν τα νέα δεδομένα που έφερνε στη «Λερναία Ύδρα» της διαπραγμάτευσης. Ήταν, όπως ανέφερε ο κ. Ζανιάς, η εθνική μοναξιά της διαπραγμάτευσης».

Η συνάντηση αυτή δεν δημοσιοποιήθηκε. Κρατήθηκε μυστική γιατί «αν είχαμε δημοσιοποιήσει, το «lets talk for the exit of Greece», την επόμενη ημέρα θα είχαν αδειάσει οι τράπεζες».

Στο βιβλίο ο Ευάγγελος Βενιζέλος αφηγείται στο δημοσιογράφο, Γιώργο Κουβαρά τα γεγονότα της κρίσης των Μνημονίων 2009-2019, καθώς και τις πολιτικές προεκτάσεις τους. Παραθέτει με μεγάλη ακρίβεια τα γεγονότα και τις πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ καθώς και τις κρίσιμες συζητήσεις εντός των κυβερνήσεων. Πώς αποφασίστηκε το ΕΤΗΔΕ, ο πρόδρομος του ΕΝΦΙΑ, πως έγινε το PSI , τι συνέβη στις Κάννες και με το δημοψήφισμα .

«Πιστεύω ότι είναι πραγματικός αναστοχαστικός εορτασμός της Μεταπολίτευσης. Να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί» τόνισε ο κ. Βενιζέλος και υπογράμμισε ότι «υπερασπίζομαι τρείς κυβερνήσεις του Γ. Παπανδρέου, του Λ. Παπαδήμου και του Α. Σαμαρά».

«Παραδώσαμε όρθια τη χώρα» τόνισε ο κ. Βενιζέλος και αυτό, εκείνη την περίοδο δεν ήταν διόλου εύκολο. Γιατί δεν υπήρχε μόνο η διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους. Υπήρχε και το εσωτερικό μέτωπο. Που κατασκεύαζε μύθους, διέδιδε ψέματα, κατασυκοφαντούσε πρόσωπα, έτρεφε διαρκώς το τέρας του λαϊκισμού. Αν καταλάβουμε, αν συνειδητοποιήσουμε το τι ακριβώς έγινε τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων, την περίοδο που «η χώρα δεν άλλαζε σελίδα αλλά κεφάλαιο» ίσως να είναι ευκολότερο να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας που πάντα αναζητά τρόπο και μορφή για να επανέλθει.