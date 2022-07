Γεμάτη μηνύματα προς… συγκεκριμένους αποδέκτες ήταν η συνάντηση που είχαν στο Πεντάγωνο ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Λόιντ Όστιν με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι οι σχέσεις μεταξύ τους είναι άριστες, ενώ έστειλαν κοινό μήνυμα προς την Τουρκία, προκειμένου να μειωθεί η προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όστιν και Παναγιωτόπουλος μίλησαν για τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας, καθώς και την αναπτυσσόμενη αμυντική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών με σκοπό τη συλλογική άμυνα.

I met today w/ Greek 🇬🇷 MoD Panagiotopoulos to discuss efforts to support Ukraine. I told the Minister that the U.S. appreciates our bilateral defense cooperation, including U.S. use of bases in Greece. We also discussed efforts to maintain stability in the Aegean. #WeAreNATO pic.twitter.com/NRJixXB9x7

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 19, 2022