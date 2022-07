Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε χθες, Σάββατο (17/7) τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν συζητώντας μεταξύ άλλων, το ζήτημα των ουκρανικών σιτηρών που είναι αποκλεισμένα.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο TRT, κομβικό σημείο της συνομιλίας ήταν η στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε από τον Μακρόν τη μέγιστη δυνατή συνεργασία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί το αντιαεροπορικό σύστημα SAMPT και παράλληλα να έχει πρόσβαση στην τεχνογνωσία του συστήματος που κατασκευάζει ιταλογαλλική κοινοπραξία.

Προσδοκία της Τουρκίας είναι να «διασφαλίσει την έναρξη του έργου ανεφοδιασμού και να αναπτύξει ένα κοινό σύστημα που θα περιλάμβανε τη μέγιστη συνεργασία στο πλαίσιο της αρχής της «πλήρους διαφάνειας», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) July 16, 2022

The call addressed the Türkiye-France relations and regional matters.

President @RTErdogan spoke by phone with President Emmanuel Macron of France.

President Erdoğan stated that Türkiye’s expectation about the SAMP-T issue was to ensure the launch of the supply project and develop a joint system that included maximum cooperation within the framework of the principle of “full transparency.”

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) July 16, 2022