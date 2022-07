Ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου, τηλεχειριζόμενου αεροσκάφους, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, είπαν ότι στόχος ήταν ο ηγέτης του ΙΚ στη Συρία, Μάχερ αλ Αγκάλ και ο αναπληρωτής του. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δεύτερος σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

Νωρίτερα, η συριακή οργάνωση «Λευκά Κράνη» ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έβαλε στο στόχαστρο μια μοτοσικλέτα, στην επαρχία του Χαλεπιού. Ο τραυματίας αργότερα υπέκυψε, σύμφωνα πάντα με αυτή την πηγή.

BREAKING: U.S. drone strike kills ISIS leader in Syria, another senior leader ‘seriously’ wounded: Centcom

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) July 12, 2022