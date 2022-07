Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει συνάντηση Ερντογάν – Πούτιν στην Τεχεράνη σύμφωνα με το Anadolou και άλλα διεθνή ΜΜΕ.

Να θυμίσουμε ότι οι δύο πρόεδροι είχαν χθες και τηλεφωνική επικοινωνία για το ζήτημα της Συρίας, του πολέμου στην Ουκρανία και για την επισιτιστική κρίση.

Russian, Turkish, Iranian presidents to meet in Tehran next week https://t.co/3kHGExM7k4 pic.twitter.com/tiv3IPClbg

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 12, 2022