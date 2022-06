Σοκ στις ΗΠΑ από τον ξαφνικό θάνατο του Τάιλερ Σάντερς. Ο 18χρονος ηθοποιός, που είχε παίξει σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο ατζέντης του, Πέδρο Τάπια, επιβεβαίωσε τον θάνατό του, λέγοντας: «Η αιτία του θανάτου είναι άγνωστη και διερευνάται επί του παρόντος. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε πέρα ​​από αυτό. Ο Τάιλερ ήταν ένας ταλαντούχος ηθοποιός με λαμπρό μέλλον. Προέρχεται από μια υπέροχη οικογένεια και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους αυτή τη στιγμή».

