Από την πρώτη μέρα που το «Παιχνίδι του Καλαμαριού» ανέβηκε στην διαδικτυακή πλατφόρμα Netflix, τα σάρωσε όλα. Όλος ο κόσμος μιλούσε για την Κορεάτικη σειρά. Τόσο για τη σκηνοθεσία όσο και για την ευρηματικότητα της.

Το Netflix όπως είναι φυσικό όχι μόνο ανακοίνωσε ότι σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο το «Squid Game II» με νέα επεισόδια, αλλά θα ετοιμάσει και ένα ριάλιτι ακριβώς σαν το παιχνίδι, στο οποίο θα λάβουν μέρες 456 παίκτες και το έπαθλο θα είναι 4,56 εκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ σε ριάλιτι.

Μάλιστα ο αντιπρόεδρος της πλατφόρμας είπε: «Το “Squid Game” κέρδισε το μαζικό ενδιαφέρον του κόσμου με την περίπολη ιστορία και τη σκηνοθεσία του Hwang Dong-hyuk. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη, καθώς μετατρέπουμε τον φανταστικό κόσμο σε πραγματικότητα σε αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό και κοινωνικό πείραμα».

Βέβαια οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας διευκρινίζουν ότι ναι μεν το ριάλιτι θα είναι σαν τη σειρά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα διακυβεύεται η ζωή και η σωματική ακεραιότητα όσων συμμετέχουν.

Όπως αναφέρει μάλιστα το BBC «456 άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα παίξουν παιχνίδια όπου «η χειρότερη μοίρα τους, είναι να γυρίσουν σπίτι με άδεια χέρια».

Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή για να είναι 1 από τους 456 που τελικά θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι πάνω από 21 ετών. Θα πρέπει επίσης να μιλούν καλά τα Αγγλικά. Βασική προϋπόθεση επίσης είναι να μην έχουν υποχρεώσεις τις 4 πρώτες εβδομάδες του 2023 οπότε και θα γίνουν τα γυρίσματα του ριάλιτι.

Ο ίδιος ο δημιουργός της σειράς ο Κορεάτης Hwang Dong-hyuk, επιβεβαίωσε ότι σύντομα θα ανέβει στην πλατφόρμα το «Παιχνίδι του Καλαμαριού Νο2».

Μάλιστα η χαρακτηριστική μουσική από κάποιο Κορεάτικο παιδικό παιχνίδι, θα υπάρχει και στον δεύτερο κύκλο.

