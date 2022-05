Η αποστολή της φιέστας από τον Μαρτίνς, ο Φορτούνης, οι τραυματίες και ο… Ονιεκούρου

Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τη χρονιά μια μεγάλη γιορτή. Μια γιορτή για τον κόσμο του, τα μικρά παιδιά, αλλά και για όσους μόχθησαν για να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος στόχος της σεζόν. Ασχέτως όσων γίνουν από εδώ και πέρα και παρότι η κατάκτηση του 47ου πρωταθλήματος είναι μαθηματικά επιβεβαιωμένη εδώ και εβδομάδες, η φιέστα του Σαββάτου (20:00), είναι ξεχωριστή.

Ο Ολυμπιακός περιμένει τον κόσμο και τα μικρά παιδιά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, για να περάσουν καλά. Να διασκεδάσουν, να πανηγυρίσουν και να γιορτάσουν όλοι μαζί ακόμη έναν τίτλο για τον κορυφαίο σύλλογο της χώρας. Ένα πρωτάθλημα που κλείνει έναν μεγάλο κύκλο και ανοίγει έναν ακόμη μεγαλύτερο και πιο λαμπερό. Ένα πρωτάθλημα που ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να το γιορτάσει με ένα ντέρμπι στο γήπεδό του.

Και αυτό είναι το μήνυμα του Πέδρο Μαρτίνς στους ποδοσφαιριστές του. Ολους εκείνους που θα αγωνιστούν για τελευταία φορά φέτος μπροστά στο κοινό τους, πριν ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ δεν κρίνει τίποτε επί της ουσίας. Αλλά είναι θέμα γοήτρου για τον Ολυμπιακό να πάρει το παιχνίδι, να πάρει τη νίκη και να τερματίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά στα πλέι οφ.

Ο Μαρτίνς έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει την καλύτερη δυνατή ομάδα κόντρα στους Θεσσαλονικείς. Σκέφτεται να δώσει χώρο στους ποδοσφαιριστές που θεωρεί ότι έχουν τη φρεσκάδα, τις αντοχές και το κίνητρο να παίξουν καλά και να δώσουν τη νίκη στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, δεν αποκλείεται μετά από καιρό να δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής και ο Κώστας Φορτούνης. Ο οποίος είναι υγιής, ξεπέρασε εδώ και μία εβδομάδα το μεγάλο αιμάτωμα που είχε δημιουργηθεί στον αστράγαλό του και είναι διαθέσιμος να παίξει.

Πέραν της επιστροφής του Φορτούνη ο Μαρτίνς, πάντως, ελέω και της ημέρας, αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή και τους 33 ποδοσφαιριστές του ρόστερ της πρώτης ομάδας. Ακόμη και εκείνους που είναι τραυματίες (Μανωλάς, Μπα) και δεν μπορούν να αγωνιστούν κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ακόμη και τον Χένρι Ονιεκούρου, που έχει να αγωνιστεί με την ερυθρόλευκη φανέλα από τον εντός έδρας αγώνα με την Αταλάντα…

Αναλυτικά στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Α. Καμαρά, Ανδρούτσος, Μπα, Μπαγκαλιάνης, Μπουχαλάκης, Καρβάλιο, Σισέ, Ελ Αραμπί, Φαντιγκά, Φορτούνης, Ονιεκούρου, Κανέ, Καραργύρης, Καρμπόβνικ, Κίτσος, Κρίστινσον, Κούντε, Λαλά, Λόπες, Μ. Καμαρά, Μανωλάς, Μασούρας, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδόπουλος, Ροντρίγκες, Τικίνιο, Παπασταθόπουλος, Σουρλής, Τζολάκης, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Playoffs #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/JO6R7ZN7zP

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) May 13, 2022