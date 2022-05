Ισραήλ: Επεισόδια κατά τη μεταφορά της σορού της δημοσιογράφου του Al Jazeera

Συγκρούσεις ξέσπασαν στον περίβολο του νοσοκομείου Σαν Ζοζέφ της Ιερουσαλήμ κατά την έξοδο του φερέτρου με τη σορό της δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ όταν η ισραηλινή αστυνομία διέλυσε το πλήθος που κρατούσε παλαιστινιακές σημαίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και τοπικά ΜΜΕ.

Πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο Palestine TV δείχνουν το φέρετρο της δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα, που σκοτώθηκε προχθές Τετάρτη στη διάρκεια μιας ισραηλινής επιδρομής στη Δυτική Όχθη, να κινδυνεύει να πέσει στο έδαφος ενώ Ισραηλινοί αστυνομικοί διαλύουν το πλήθος.

On Wednesday, Israeli occupation forces killed Shireen Abu Aqleh.

Then, Israeli forces raided her family home to take down a Palestinian flag.

Today, Israeli forces have attacked mourners at her funeral in Jerusalem. pic.twitter.com/gPHVsCAsjH

— Ben White (@benabyad) May 13, 2022