TOPSHOT - Firefighters extinguish a fire in an apartment building in Kyiv on March 15, 2022, after strikes on residential areas killed at least two people, Ukraine emergency services said as Russian troops intensified their attacks on the Ukrainian capital. - A series of powerful explosions rocked residential districts of Kyiv early today killing two people, just hours before talks between Ukraine and Russia were set to resume. (Photo by Aris Messinis / AFP) (Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

Ο φόβος ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να εξαπλωθεί ολοένα και μεγαλώνει μετά τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες δύο ημέρες σε Μολδαβία και Υπερδνειστερία. Την ίδια ώρα η Δύση συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία, τόσο παίρνοντας αποφάσεις για κυρώσεις απέναντι στη Μόσχα, όσο και στέλνοντας στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο. Ωστόσο, η Δύση σίγουρα δεν αισθάνεται άνετη για αυτές τις αποφάσεις της, ειδικά από τη στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε νέες απειλές για άμεσα αντίποινα στις χώρες που θα παρέμβουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι δυτικές κυρώσεις δεν έχουν καταφέρει να στραγγαλίσουν τη ρωσική οικονομία. Τουρισμός: Η Λαϊκή Οικονομία της Ελλάδας Ο Guardian, σε ανάλυσή του, επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τη νέα φάση του πολέμου την οποία χαρακτηρίζει επικίνδυνη αφού μπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωσή του. Μια σειρά μυστηριωδών εκρήξεων στη Μολδαβία έχει αυξήσει την απειλή ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία να επεκταθεί σε νέα εδάφη, με απρόβλεπτες συνέπειες, τονίζεται στη συγκεκριμένη ανάλυση. Στη συνέχεια, το βρετανικό ΜΜΕ θυμίζει ότι οι εκρήξεις κατέστρεψαν ραδιοφωνικές κεραίες σε ένα τμήμα της ανατολικής Μολδαβίας, κατά μήκος των ουκρανικών συνόρων, την Υπερδνειστερία, το οποίο ήταν ειρηνικό μετά από μια σύντομη σύγκρουση το 1992 που διεξήγαγαν οι υποστηριζόμενοι από το Κρεμλίνο αυτονομιστές εναντίον του μολδαβικού στρατού. Οι αυτονομιστικές αρχές επέρριψαν την ευθύνη για τα περιστατικά σε Ουκρανούς σαμποτέρ, ενώ η κυβέρνηση του Κιέβου ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για επιθέσεις – προβοκάτσια που σχεδιάστηκαν για να αποτελέσουν πρόσχημα για την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων, τα οποία θα προστεθούν στα 1.500 στρατεύματα που ήδη βρίσκονται εκεί, όπως ακριβώς παρόμοιες εκρήξεις στο Ντονμπάς προηγήθηκαν της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Τα ψεύτικα SMS Οι ισχυρισμοί αυτοί απέκτησαν μεγαλύτερη βαρύτητα όταν οι κάτοικοι της Υπερδνειστερίας έλαβαν την Τρίτη ψεύτικα SMS που προειδοποιούσαν για επικείμενη ουκρανική επίθεση. Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και δήλωσε ότι στην Υπερδνειστερία δρουν δυνάμεις που «ενδιαφέρονται να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή». Μια ρωσική κίνηση στην Υπερδνειστερία θα αποτελούσε άμεση απειλή για την κυριαρχία της Μολδαβίας, μιας χώρας 2,6 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία, όπως και η Ουκρανία, έχει δείξει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Θα απειλούσε επίσης την Οδησσό, την ουκρανική πόλη – λιμάνι που βρίσκεται στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας μεταξύ της Μολδαβίας και της κατεχόμενης από τη Ρωσία, Χερσώνας. Η δήλωση που «άναψε» φωτιές Πριν από τέσσερις ημέρες ο διοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας, Ρουστάμ Μινεκάγιεφ, δήλωσε ότι οι στόχοι της Μόσχας περιλαμβάνουν την κατάληψη της νότιας Ουκρανίας, ώστε να αποκτήσει η Ρωσία τον έλεγχο των ακτών της Μαύρης Θάλασσας και την πρόσβαση στην Υπερδνειστερία. Την Τρίτη, ο Νικολάι Πατρούσεφ, γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και ένας από τους στενότερους συμβούλους του Βλαντίμιρ Πούτιν, παρουσίασε άλλη μια πιθανή εξέλιξη, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κατακερματιστεί σε «πολλά κράτη», κατηγορώντας για ένα τέτοιο αποτέλεσμα τη δυτική παρέμβαση. Η απειλή του διαμελισμού ακολουθεί την ταπεινωτική αποτυχία του πρωταρχικού πολεμικού στόχου του Πούτιν, να υποτάξει ολόκληρη την Ουκρανία και να εγκαταστήσει μια φιλική κυβέρνηση στο Κίεβο, σημειώνει ο Guardian. Η μαζική επίθεση που εξαπολύθηκε τον Φεβρουάριο δεν μπόρεσε να κάμψει την ουκρανική αντίσταση, ενώ η Μόσχα δεν μπόρεσε να αποτρέψει την υποστήριξη του ΝΑΤΟ. Οι επανειλημμένες ρωσικές προειδοποιήσεις, επιδεικνύοντας ρητά το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, είχαν μειωμένο αντίκτυπο. Η Φινλανδία και η Σουηδία φαίνεται ότι θα δηλώσουν την ετοιμότητά τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, εγκαίρως για τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στα τέλη Ιουνίου, απορρίπτοντας τις υποδείξεις της Μόσχας ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε στην ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων προς τα δυτικά, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών πυραύλων. Η απειλή Λαβρόφ για τα πυρηνικά Τη Δευτέρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ προσπάθησε να ενισχύσει την απειλή, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι διεξάγει πόλεμο δι’ αντιπροσώπων στην Ουκρανία και προειδοποιώντας ότι ο κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης «δεν πρέπει να υποτιμάται». Αλλά μόλις 12 ώρες αργότερα, η Γερμανία έριξε τις προηγούμενες κλιμακούμενες επιφυλάξεις της για την προμήθεια βαρέων όπλων στην Ουκρανία και ανακοίνωσε ότι θα στείλει 50 αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά πυροβόλα Gepard. Η ανακοίνωση αυτή, από την υπουργό Άμυνας, Κριστίν Λάμπρεχτ, έγινε την Τρίτη στη συνάντηση περίπου 40 χωρών στην αεροπορική βάση Ραμστάιν, για τον συντονισμό και την ενίσχυση της δυτικής στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο, που σηματοδότησε την αύξηση των διακυβευμάτων από τους υποστηρικτές της Ουκρανίας. Ανακοινώνοντας τη συνεισφορά του ίδιου του Ηνωμένου Βασιλείου με αντιαεροπορικά συστήματα, ο υπουργός Άμυνας Τζέιμς Χίππι προχώρησε ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι θα ήταν «απολύτως θεμιτό» τα όπλα να χρησιμοποιηθούν εναντίον γραμμών ανεφοδιασμού εντός της Ρωσίας. Σε απάντηση η Ρωσία άρχισε να βομβαρδίζει τις γραμμές ανεφοδιασμού που φέρνουν δυτικά όπλα, στοχεύοντας σιδηροδρόμους και γέφυρες και απειλώντας να πλήξει το Κίεβο. Νέοι στόχοι Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται, τα μέρη της σύγκρουσης επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους. Η Ρωσία έχει εγκαταλείψει προς το παρόν την ολοκληρωτική κατάκτηση και επιδιώκει να χαράξει μια συνεχόμενη ζώνη κατοχής που θα φτάνει μέχρι την Υπερδνειστερία, την οποία ο Πούτιν μπορεί να τις «πακετάρει» ως «Νοβορωσία», το θεμέλιο για μια νέα ρωσική αυτοκρατορία, σημειώνει ο Guardian. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Μπάιντεν επιβεβαίωσε εμφατικά ότι οι στόχοι της υπερβαίνουν την υπεράσπιση της Ουκρανίας και περιορίζουν την ικανότητα της Ρωσίας να προβεί σε περαιτέρω επιθετικές ενέργειες. «Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ουκρανία και στο τέλος της ημέρας, αυτό θα περιλαμβάνει μια αποδυναμωμένη Ρωσία και ένα ενισχυμένο ΝΑΤΟ», δήλωσε στο CNN ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, απηχώντας τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Λόιντ Όστιν, την προηγούμενη ημέρα. «Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο από την Ουκρανία», πρόσθεσε ο Μίλεϊ. «Αν η Ρωσία τη γλιτώσει χωρίς κόστος, τότε θα χαθεί η λεγόμενη διεθνής τάξη πραγμάτων και θα εισέλθουμε σε μια περιοχή σοβαρής αστάθειας», σημείωσε. Με την έναρξη αυτής της νέας φάσης του πολέμου, αφαιρείται ένα στρώμα από το μαξιλάρι που μέχρι τώρα εμπόδιζε το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία να έρθουν σε άμεση, εχθρική επαφή, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και έκτοτε, αναφέρει ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος. Αν οι δυσοίωνες εκρήξεις στην Υπερδνειστερία είναι προμήνυμα ενός νέου «παιχνιδιού» του Πούτιν, η Μολδαβία θα μπορούσε να γίνει το επόμενο πεδίο δοκιμών όπου αυτός ο επικίνδυνος νέος κόσμος θα γίνει αισθητός, καταλήγει ο Guardian.