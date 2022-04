Τζόνσον: Καταγγέλλει τον «μισογυνισμό» σε βάρος βουλευτίνας των Εργατικών

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε σήμερα τον «μισογυνισμό» εναντίον μιας βουλευτίνας της αντιπολίτευσης, μετά τη δημοσίευση σήμερα ενός άρθρου, που μετέφερε αυτές τις επιθέσεις.

«Ακόμα κι αν δεν συμφωνώ με την Άντζελα Ρέινερ σχεδόν σε όλα τα πολιτικά ζητήματα, τη σέβομαι ως κοινοβουλευτικό και καταδικάζω τον μισογυνισμό στο στόχαστρο του οποίου βρέθηκε σήμερα ανώνυμα», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον, σε ένα tweet.

Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, συντηρητικοί βουλευτές συγκρίνουν την Άντζελα Ρέινερ, αντιπρόεδρο του Εργατικού Κόμματος, με τη Σάρον Στόουν στην ταινία «Βασικό Ένστικτο», υποστηρίζοντας πως εκείνη αρέσκεται στο να αποσπά την προσοχή του Βρετανού πρωθυπουργού σταυρώνοντας τα πόδια της, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής ερωτήσεων στον επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης, στο κοινοβούλιο.

Η εφημερίδα επικαλείται βουλευτές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, με τον έναν εξ αυτών να λέει ότι η Άντζελα Ρέινερ «δεν μπορεί να συναγωνιστεί» το ρητορικό ταλέντο του Μπόρις Τζόνσον, όμως «διαθέτει άλλες επιδεξιότητες που του λείπουν».

Το άρθρο περιγράφει τη Ρέινερ, 41 ετών, ως «μια σοσιαλίστρια γιαγιά που εγκατέλειψε το σχολείο στα 16 της, ενώ ήταν έγκυος και χωρίς προσόντα, προτού γίνε κοινωνική λειτουργός», συγκρίνοντάς την με τον Μπόρις Τζόνσον, 57 ετών, ο οποίος σπούδασε στο κολέγιο του Ίτον προτού φοιτήσει στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η Άντζελα Ρέινερ κατήγγειλε στο Twitter τον «σεξισμό» και τον «μισογυνισμό», στο στόχαστρο των οποίων βρέθηκε και δήλωσε «υπερήφανη» για την πορεία της, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το άρθρο δεν θα αποθαρρύνει «οποιονδήποτε, με πορεία σαν τη δική μου, που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημόσια ζωή».

I won’t be letting their vile lies deter me.

Their attempts to harass and intimidate me will fail.

I’ve been open about how I’ve had to struggle to get where I am today.

I’m proud of my background, I’m proud of who I am and where I’m from – but it’s taken time.

6/9

— Angela Rayner 🌹 (@AngelaRayner) April 24, 2022