A Ukrainian service member stands next to a damaged Russian tank T-72 BV, as Russia's attack on Ukraine continues, in Donetsk region, Ukraine April 13, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Τα πρώτα αμερικανικά οπλικά συστήματα από το τελευταίο πακέτο αμυντικής βοήθειας των ΗΠΑ έφτασαν στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Την είδηση μεταδίδει και το CNN στη live κάλυψή του για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Κάντρι Σίμσον αποκλειστικά στο ΒΗΜΑ: «Η πράσινη μετάβαση είναι κρίσιμη για την ασφάλεια της ΕΕ» Η Ουάσινγκτον υποσχέθηκε στο Κίεβο επιπλέον όπλα και πυρομαχικά αξίας έως και 800 εκατομμυρίων δολαρίων την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων πυροβολικού, τεθωρακισμένων οχημάτων και ελικοπτέρων. Οι νέες παραδόσεις οπλικών συστημάτων προορίζονται να υποστηρίξουν την Ουκρανία, εν όψει και της ρωσικής επίθεσης στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν έχει ήδη δεσμευτεί να παραδώσει όπλα αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στα τέλη Φεβρουαρίου. Από τις αρχές του περασμένου έτους, η αμερικανική βοήθεια στο Κίεβο ανήλθε συνολικά σε περίπου 3,2 δισεκατομύρια δολάρια. Η Ρωσία διαμαρτυρήθηκε σε πολλές δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, για τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Washington Post, η Μόσχα προειδοποίησε με επιστολή της ότι τέτοιες παραδόσεις θα μπορούσαν να έχουν «απρόβλεπτες συνέπειες». Πιέζει τις χώρες της ΕΕ η Φον Ντερ Λάιεν Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν απηύθυνε έκκληση στις χώρες της ΕΕ να παραδώσουν γρήγορα όπλα στην Ουκρανία. «Ολα τα κράτη μέλη, όσοι μπορούν, θα πρέπει να το κάνουν γρήγορα, γιατί μόνο έτσι μπορεί η Ουκρανία να επιβιώσει στον δύσκολο αμυντικό της αγώνα ενάντια στη Ρωσία», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν στη γερμανική εφημερίδα «Bild». «Δεν κάνω διάκριση μεταξύ βαρέων και ελαφρών όπλων. Πρέπει να δοθεί στην Ουκρανία αυτό που χρειάζεται για να αμυνθεί και να μπορεί να τα χειριστεί», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η ΕΕ ετοιμάζει ένα έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και, σύμφωνα με τη Φον ντερ Λάιεν, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μηχανισμούς που θα προκαλέσουν προβλήματα στις εξαγωγές πετρελαίου του Κρεμλίνου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προετοίμασε τους πολίτες της Ευρώπης για μια μακρά στρατιωτική σύγκρουση: «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Και ταυτόχρονα πρέπει να προετοιμαστούμε για το γεγονός ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια στη χειρότερη περίπτωση». Σχετικά με τα βασικά σημεία του έκτου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το οποίο ετοιμάζεται, η προεδρος της Κομισιόν τόνισε: «Συνεχίζουμε να εξετάζουμε τον τραπεζικό τομέα, ειδικά τη Sberbank, η οποία από μόνη της αντιπροσωπεύει το 37% του ρωσικού τραπεζικού τομέα. Και φυσικά έχει να κάνει με ενεργειακά θέματα». Η Φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε τη γερμανική κυβέρνηση έναντι των ισχυρισμών ότι βάζει φρένο ςτις κυρώσεις. «Η Γερμανία υποστηρίζει την Ουκρανία εδώ και πολλά χρόνια και ενέκρινε και τα πέντε πακέτα κυρώσεων που προτείναμε εντός 48 ωρών. Η ΕΕ δεν ενήργησε ποτέ τόσο ενωμένη, αποφασιστική και ενεργητική όσο τώρα. Η Γερμανία έπαιξε το ρόλο της σε αυτό», πρόσθεσε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Έτσι βύθισαν το καμάρι του Πούτιν