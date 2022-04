«Βόμβα»: Η Euroleague σκέφτεται να αφαιρέσει την άδεια της ΤΣΣΚΑ

Έτοιμη να ταράξει τα νερά της Ευρώπης με μια μεγάλη «βόμβα» φαίνεται πως είναι η Euroleague!

Σύμφωνα με τα ρωσικά Μέσα, η διοργανώτρια αρχή της Euroleague ψάχνει τρόπο για να αφαιρέσει την άδεια τύπου Α από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ρώσος δημοσιογράφος, Αρτέμ Κομάροφ, οι άνθρωποι της Euroleague εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφαιρέσουν τη συγκεκριμένη άδεια από την ΤΣΣΚΑ, έχοντας ήδη ρωτήσει ένα δικηγορικό γραφείο, για να ψάξει περισσότερο την υπόθεση.

Το θέμα ωστόσο δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή, καθώς ακόμα και αν η Euroleague αποφασίσει να δώσει στην ΤΣΣΚΑ ένα συγκεκριμένο ποσό, δεν προβλέπεται κάποια συγκεκριμένη… τιμή, όπως ισχύει για τους συλλόγους.

Από την άλλη, η ΤΣΣΚΑ ανήκει στην εταιρία Norlisk Nickel, η οποία δεν βρίσκεται στους ομίλους που έχουν τιμωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Euroleague πάντως περιμένουν να μάθουν νεότερα για την υπόθεση, καθώς οι σχέσεις της με τις ομάδες της Ρωσίας και ειδικότερα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχουν «σπάσει» εντελώς.

Euroleague is evaluating the chances to deprive CSKA of their licence, per two sources familiar with the matter. It’s not decided already, but EL asked a law firm to find all the legal reasons to do so in case it will be needed.

