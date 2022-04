Σκληρή «μάχη» Μακρόν – Λεπέν δείχνει το πρώτο exit poll

French President and centrist presidential candidate for reelection Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron stand in voting booths on the day of the first round of the presidential election, in Le Touquet, northern France April 10, 2022. Thibault Camus/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

Ισόπαλοι στο 24% βρίσκονται ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με exit poll που δημοσιεύει η γαλλόφωνη βελγική εφημερίδα La Libre λίγη ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες των προεδρικών εκλογών. Σύμφωνα πάντα με την ίδια την βελγική εφημερίδα, η οποία βέβαια υπογραμμίζει ότι πρόκειται απλώς για εκτιμήσεις σε έναν μικρό αριθμό ερωτηθέντων, ο υποψήφιος της Αριστεράς Ζαν Λικ – Μελανσόν συγκεντρώνει το 19% των ψήφων. Στις αγροτικές περιοχές της Γαλλίας, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν ότι οι ψηφοφόροι θα στραφούν σε ακροδεξιούς και ακροαριστερούς υποψηφίους, είχαν μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές από τις αστικές περιοχές, στις οποίες ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εθεωρείτο το απόλυτο φαβορί. Στην Dordogne της Νέας Ακουιτανίας όπου τα ακροδεξιά και ακροαριστερά κόμματα έχουν κερδίσει τις τοπικές εκλογές, το ποσοστό συμμετοχής ήταν στο 75,26% ενώ στο Παρίσι το ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες άγγιξε μόλις το 52,1%. Παράλληλα, η πόλη Roubaix στην βορειοδυτική Γαλλία, στα σύνορα με το Βέλγιο, έσπασε όλα τα ρεκόρ αποχής καθώς μόλις το 21% των πολιτών προσήλθαν στις κάλπες. Μειωμένη η συμμετοχή στις εκλογές Το ποσοστό συμμετοχής στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών ήταν 65% στις 17.00 ώρα Γαλλίας (18.00 ώρα Ελλάδας), μικρότερο κατά 4,4 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2017 (69,42%), σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Η συμμετοχή είναι αντίθετα υψηλότερη κατά 6,5 μονάδες σε σχέση με το 2002 (58,45%), χρονιά ρεκόρ για την αποχή σε έναν πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Οι πρώτες επίσημες εκτιμήσεις θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο και της τελευταίας κάλπης (21:00 ώρα Ελλάδας) αφού όπως ορίζει η γαλλική νομοθεσία «κανένα εκλογικό αποτέλεσμα, μερικό ή οριστικό, δεν μπορεί να κοινοποιηθεί στο κοινό με οποιοδήποτε μέσο πριν από το κλείσιμο του τελευταίου εκλογικού τμήματος στη μητροπολιτική επικράτεια».