Τι ανέφεραν στο εξωτερικό για το σπουδαίο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Σαχτάρ

Το αγωνιστικό μέρος του φιλικού αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για την ενίσχυση των ουκρανών προσφύγων στο «Γ. Καραϊσκάκης» περνά σε δεύτερη μοίρα, αφού ο σκοπός ήταν ιερός.

Παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, και του πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα, Σεργκέι Σουτένκο, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αγωνίστηκαν στέλνοντας μήνυμα κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με λούτρινα κουκλάκια σε κάθε θέση στις κερκίδες για τα παιδιά των προσφύγων και με κεντρικό σύνθημα «ποδόσφαιρο για την ειρήνη, να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», μέσα σε συγκινητικό κλίμα, ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε νικητής με 1-0, με γκολ του Τικίνιο, χωρίς όμως αυτό να έχει ιδιαίτερη σημασία.

Όπως ήταν λογικό, η εν λόγω κίνηση των δύο συλλόγων έκανε το γύρο του κόσμου, με τα Μέσα σε ολόκληρο τον πλανήτη να αναφέρονται στη φιλική αυτήν αναμέτρηση που έγινε για έναν ιερό σκοπό.

Τα περισσότερα πρακτορεία στάθηκαν στην επιλογή της Σαχτάρ να έχει στις φανέλες των παικτών της, αντί για τα ονόματά τους, τα ονόματα πόλεων της Ουκρανίας, καθώς και στο ότι βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο καλυμμένοι με τη σημαία της πατρίδας τους.

At the charity match against Olympiacos,Shakhtar players will wear shirts featuring the names of 10 hero cities that fiercely resisted Russia’s invasion of Ukraine.

💙 Mariupol

💛 Irpin

💙 Bucha

💛 Hostomel

💙 Kharkiv

💛 Volnovakha

💙 Chernihiv

💛 Kherson

💙 Okhtyrka

💛 Mykolaiv pic.twitter.com/oiYpQ9yRyD

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 9, 2022