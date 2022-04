Κυρίαρχος Σαρλ Λεκλέρ στην Αυστραλία. Σε μια επεισοδιακή ημέρα στις κατατακτήριες της Αυστραλίας, ο μονεγάσκος πιλότος της Ferrari ήταν και πάλι απολαυστικός και έδειξε ξανά πως φέτος πηγαίνει φουλ για τον τίτλο.

Με μια διαφορά σχεδόν τριών δεκάτων του δευτερολέπτου και με ένα φοβερό γύρο στο τέλος (1:17,868), ο Λεκλέρ πήρε την pole position στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ στη Μελβούρνη και έτσι θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό Grand Prix.

Δίπλα του θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, ο οποίος δεν μπόρεσε να διατηρήσει την πρώτη θέση.

Στην 3η θέση ο Τσέκο Πέρεζ, που ήταν και πάλι καλός, ενώ στην 4η θέση τερμάτισε ο Λάντο Νόρις της McLaren.

Επιστροφή στις καλές εμφανίσεις και για τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος θα ξεκινήσει από την 5η θέση.

LECLERC TAKES POLE IN AUSTRALIA! 😍 #AusGP #F1 pic.twitter.com/pNtbYC84rG

That’s @ScuderiaFerrari‘s first pole in Australia in 15 years 🤯#AusGP #F1 pic.twitter.com/vwuK5Lkf63

— Formula 1 (@F1) April 9, 2022