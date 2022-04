Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Εμπορίου Βάλντις Ντομπρόβσκις, μετά την τηλε-συνάντηση που είχε με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο και οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, όλα θα εξαρτηθούν από την αξιολόγηση και οι διαβουλεύσεις θα γίνουν τον Ιούνιο.

Σχετικά με τις δύο δόσεις που απομένουν συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, η εκταμίευση τους προς την χώρα θα γίνει σε δυο δόσεις.

«Παρά το σκληρό χτύπημα, η ελληνική οικονομία ανέκτησε το επίπεδο ΑΕΠ πριν από την πανδημία ήδη το 2021. Η κυβέρνηση παρείχε έγκαιρη στήριξη για την προστασία των εισοδημάτων, των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η κρίση της COVID-19 προστέθηκε στις υπάρχουσες δημοσιονομικές προκλήσεις. Τα ελλείμματα και τα χρέη αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ως εκ τούτου, η μείωση του υψηλού δημόσιου χρέους θα πρέπει να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα» τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε:

«Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα ποτέ δεν παραπαίει στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ακλόνητης δέσμευσης για ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητάς της. Οι ελληνικές αρχές έχουν ολοκληρώσει μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, την ενίσχυση του συστήματος αφερεγγυότητας και την αναδιοργάνωση της διοίκησης των συντάξεων».

Greece has never faltered in its reform efforts, despite Covid & now war in 🇺🇦

I have every confidence that Greece will keep up the reform momentum.

This will be the basis to transit out of Enhanced Surveillance this summer.

Press point w @cstaikouras https://t.co/QtzatjoPKK

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 8, 2022