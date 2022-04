Ουκρανία: Βομβάρδισαν νοσοκομείο στο Ρουμπίζνε, «χτύπησαν» το Μικολάιβ – Νεκροί και τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε ένα νοσοκομείο στο Ρούμπιζνε, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής Σέρχι Γκαϊντάι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κοινότητα αυτή βρίσκεται κοντά στο Λουγκάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονμπάς και έχει βομβαρδιστεί πολλές φορές από την αρχή του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στο Μικολάιβ, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Βιτάλι Κιμ μέσω του Telegram.

Consequences of the shelling in #Nikolaev. pic.twitter.com/KtUf4vaiZx

— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022