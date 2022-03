Ουκρανία: Μάχες διεξάγονται στο Χάρκοβο – Δύσκολη η κατάσταση στην πολιορκούμενη Ιζιούμ

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων στο Χάρκοβο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας (στη φωτογραφία από βίντεο στο Twitter, επάνω, πυρκαγιά σε βιομηχανία στο Χάρκοβο μετά από βομβαρδισμό).

Καμία σύνδεση με την Ιζιούμ

Η ρωσική πλευρά ανέπτυξε επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 χθες βράδυ, δήλωσε ο Ολέγκ Σινεγκούποφ, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκράινσκα Πράβντα, όμως «οι δυνάμεις μας κρατούν τις θέσεις τους».

Χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση στην πολιορκούμενη Ιζιούμ, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την πόλη αυτή επί του παρόντος, πρόσθεσε.

It sounds like an explosion in #Kharkiv , idk what else it would be. Go about 1:22 into the clip. pic.twitter.com/cQanFJ4haM — Zabby (@ZabbyYT) March 22, 2022

Οι προσπάθειες να οργανωθεί ανθρωπιστικός διάδρομος απορρίφθηκαν από τη ρωσική πλευρά, πρόσθεσε ο ουκρανός αξιωματικός.

Massive damage in Lozova in the #Kharkiv oblast after heavy Russian shelling pic.twitter.com/6kgMT6vzEQ — marqs (@MarQs__) March 22, 2022

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

