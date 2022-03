To υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι το πρωί της Δευτέρας η περιοχή του Ντονέτσκ που ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές, δέχτηκε επίθεση με πυραύλους από την ουκρανική πλευρά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι ενώ υπήρξαν και 28 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ακόμα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα υπολείμματα του ουκρανικού πυραύλου Tochka-U που σύμφωνα με τη Ρωσία έπληξε την κατοικημένη περιοχή. Η Μόσχα κάνει λόγο για έγκλημα πολέμου, καθώς όπως υποστηρίζει υπήρξε σκόπιμη στόχευση αμάχων.

Στις 14 Μαρτίου, περίπου στις 11.30 π.μ. ώρα Μόσχας, τακτικός πύραυλος Tochka-U εκτοξεύθηκε σε οικιστικό τετράγωνο της πόλης Ντονέτσκ από το έδαφος που ελέγχεται από το εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου.

▪️ Ο βομβαρδισμός της πόλης πραγματοποιήθηκε από βορειοδυτική κατεύθυνση, από την περιοχή του οικισμού Krasnoarmeysk, ο οποίος ελέγχεται από ουκρανικές εθνικιστικές μονάδες.

▪️ Ως αποτέλεσμα της έκρηξης μιας βόμβας διασποράς στο κέντρο του Ντονέτσκ, σκοτώθηκαν 20 άμαχοι. Άλλοι 28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε ιατρικές δομές

▪️ Η χρήση τέτοιων όπλων σε μια πόλη χωρίς θέσεις βολής των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή η σκόπιμη στόχευση αμάχων, αποτελεί έγκλημα πολέμου.

\

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο χωρίς να μπορεί να διασταυρωθεί η αυθεντικότητά τους δείχνουν πολλά θύματα μετά από πυραύλους στην πόλη Ντονέτσκ

Waiting to hear howls of protest from western politicians about this senseless murder of innocent people in Donetsk. pic.twitter.com/2hp8r31xw2

— Daniel Estulin (@EstulinDaniel) March 14, 2022