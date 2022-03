Διακόπηκαν γύρω στις 4 το μεσημέρι οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας που ξεκίνησαν μέσω τηλεδιάσκεψης , όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ στο Twitter.

Ο διαπραγματευτής δήλωσε θα αρχίσουν ξανά αύριο Τρίτη. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν υπήρξε πρόοδος.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022