Πλησιάζει στη Μαδρίτη ο Εμπαπέ – Υπογράφει μέσα στην εβδομάδα με τη Ρεάλ

Όλα οδηγούν εκεί. Ο Κίλιαν Εμπαπέ θα γίνει ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης. Και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Marca, ο γάλλος σούπερ σταρ έχει ήδη δώσει τα χέρια με τη Βασίλισσα.

Την ερχόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα μέχρι την Παρασκευή, θα υπογράψει το μεγάλο του συμβόλαιο με τη Ρεάλ και θα κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα.

Όπως αναφέρει η μαδριλένικη εφημερίδα, ο Εμπαπέ έχει ήδη ανακοινώσει στους ανθρώπους της Ρεάλ πως θέλει να φορέσει τη φανέλα του συλλόγου, μόλις λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Παρί Σεν Ζερμέν από τη Βασίλισσα.

Έτσι, η Ρεάλ θα αποκτήσει τον 23χρονο σούπερ σταρ χωρίς να δώσει ούτε… ευρώ, με την Παρί από την πλευρά της να χάνει τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του πλανήτη τσάμπα.

Το συμβόλαιο του Εμπαπέ στη Ρεάλ θα είναι στα 25 εκατομμύρια ανά σεζόν, ενώ θα βάλει στα ταμεία του και ένα μπόνους υπογραφής 60 εκατομμυρίων ευρώ.

