Την ώρα που βομβαρδίζεται το Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, η Ρωσία φαίνεται ότι κλιμακώνει την επίθεσή της σε μια σειρά σημεία.

Η Μόσχα συγκεντρώνει δυνάμεις για να περικυκλώσει την ουκρανική πόλη Ντνίπρο και στρέφει την ουσιαστική προσοχή της, ώστε να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Facebook, ο Ολεκσέι Ντανίλοφ υψηλόβαθμος αξιωματούχος του τομέα ασφάλειας της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει ακόμη την πρόθεση να προσπαθήσει και να καταλάβει το Κίεβο, είπε ο ίδιος.

Ρωσικές ρουκέτες κατέστρεψαν ολοσχερώς το περιφερειακό αεροδρόμιο Βινίτσια, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Μόλις ενημερώθηκα για πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Βινίτσια», μια πόλη με πληθυσμό σχεδόν 370.000 κατοίκων, είπε ο Ζελένσκι σε μια βιντεοκλήση στο Telegram.

«Το αεροδρόμιο καταστράφηκε ολοσχερώς», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, οι αρχές δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών στο αεροδρόμιο που προκλήθηκαν από τα πλήγματα.



Βίντεο από την επίθεση έχουν κυκλοφορήσει και στα social media.

Νέο μήνυμα έστειλε νωρίτερα στον ουκρανικό λαό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram. Ο Ουκρανός πρόεδρος τους κάλεσε να συνεχίσουν να μάχονται, την ώρα που βρίσκονται ανάμεσα στη «ζωή ή την σκλαβιά», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Ουκρανοί, έχουμε ήδη κερδίσει το μέλλον μας, αλλά ακόμα μαχόμαστε για μας σήμερα», είπε ακόμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε για βομβαρδισμό των Ρώσων στην Οδησσό, κάτι που ανέφερε ότι θα είναι έγκλημα πολέμου αν γίνει.

⚡️Zelensky says that Ukraine is in possession of maps and records, obtained from those captured.

“They are planning to bomb Odesa.”

