Εικόνες που θύμισαν την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα στην Κίνα.

Έκρηξη σε ουρανοξύστη στην πόλη Σενζέν είχε σαν αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και σύμφωνα με πληροφορίες μία γυναίκα να πεθάνει, καθώς έπεσε από το φλεγόμενο κτήριο.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη αερίου στον 28ο όροφο του κτιρίου, ενώ τα ακριβή αίτια της έκρηξης ερευνώνται ακόμη.

A powerful #explosion rocked a residence in #Shenzhen Bay’s Yuefu Phase II on Dec 11, with shockwaves reportedly felt as far as the nearby landmark #China Resources Tower. Cause and injuries remain unclear, and investigations are underway. #fire pic.twitter.com/Y9IxmdcMjD

«Ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και το τραπέζι κουνήθηκε», δήλωσε στο Reuters ένας 30χρονος άνδρας με το επώνυμο Ζανγκ που εργαζόταν σε κοντινό κτίριο γραφείων.

Tragic high-rise explosion this afternoon in Shenzhen in a residential building (China).

At least one person died – a woman who fell down.

At least 4 floors were impacted. This happened in the Nanshan district. I can clearly see that building from my place.

My video in 🧵… pic.twitter.com/51S4EM8FY4

— Daniel Camilo (@DanielOlimac) December 11, 2024