Μέρες αφότου ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τα στρατεύματα να εισβάλουν στην Ουκρανία, οι οικονομολόγοι αρχίζουν να δημοσιεύουν προβλέψεις για την ενδέκατη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, παρόλο που προειδοποιούν ότι οι προοπτικές είναι αβέβαιες και υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η Ρωσία βρίσκεται σε τροχιά οικονομικής κατάρρευσης που θα ανταγωνιστεί ή ακόμη και θα επισκιάσει το μέγεθος της κατάρρευσης του 1998 που ακολούθησε την αθέτηση του χρέους της, αν και η οικονομική επίπτωση μπορεί να είναι μικρότερη από τότε. Ρωσικός όλεθρος στην Ουκρανία Αυτό αναφέρει σε νέα της έκθεση η JPMorgan Chase, λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση ότι αναμένουν συρρίκνωση 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος φέτος, όπως η Goldman Sachs Group Inc. Η Bloomberg Economics προβλέπει πτώση περίπου 9%. Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 5,3% το 1998 εν μέσω της κρίσης χρέους. Η ρωσική οικονομία δέχεται ισχυρές πιέσεις, αφού ξένες κυβερνήσεις επέβαλαν κυρώσεις στο εμπόριο, τα οικονομικά και τα ταξίδια, πάγωσαν τα αποθεματικά της κεντρικής της τράπεζας και έκοψαν πολλές από τις τράπεζές της από το παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SWIFT. Η Ρωσία προσπάθησε να απομονώσει την οικονομία και τις αγορές της με ελέγχους κεφαλαίων, διπλασιασμό των επιτοκίων και άλλα έκτακτα μέτρα, τα οποία όλα θα βλάψουν την ανάπτυξη. «Οι κυρώσεις υπονομεύουν τους δύο πυλώνες που προάγουν τη σταθερότητα — τα «φρούρια» συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας και το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Ρωσίας», ανέφεραν στην έκθεσή τους οι οικονομολόγοι της JPMorgan, με επικεφαλής τον Μπρους Κάσμαν. «Οι κυρώσεις θα αφήσουν το στίγμα τους στη ρωσική οικονομία, η οποία τώρα φαίνεται ότι οδεύει προς μια βαθιά ύφεση». Ωστόσο, οι επενδυτές τονίζουν ότι ενώ οι ανθρωπιστικοί ανθρώπινοι και γεωπολιτικοί μετασεισμοί της εισβολής της Ρωσίας είναι μεγαλύτεροι από ό,τι παρατηρήθηκε το 1998, βραχυπρόθεσμα η πτώση του ρουβλίου έχει αποδειχθεί μικρότερη και η χώρα έχει τώρα μεγαλύτερη ικανότητα να αποτρέψει την αθέτηση του χρέους της, ιδίως εάν άλλα έθνη συνεχίσουν να αντιστέκονται στην επιβολή κυρώσεων στις εξαγωγές ενέργειας της. «Είναι πιο ανησυχητικό το μακροπρόθεσμο», δήλωσε ο Tim Graf, επικεφαλής της μακροοικονομικής στρατηγικής EMEA στην State Street Global Markets. «Όσο περισσότερο διατηρούνται οι κυρώσεις, και ειδικά εάν επεκταθούν για να συμπεριλάβουν τις εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου, τόσο πιο πιθανό είναι η Ρωσία να γίνει μια προσβάσιμη κεφαλαιαγορά για τα επόμενα χρόνια». «Η νομισματική αδυναμία που βλέπουμε τώρα θα είναι αναπόφευκτα πληθωριστική, ιδιαίτερα εάν η οικονομία παραμείνει κλειστή από τον υπόλοιπο κόσμο», είπε. «Δεν είναι δύσκολο να οραματιστούμε ακραία σενάρια παρόμοια με την περίοδο μετά το 1998 σε αυτή την περίπτωση». Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παρέχουν στήριξη σε σκληρό νόμισμα για τη Ρωσία, επειδή η πώληση και η μεταφορά ενέργειας έχουν αποφύγει τις κυρώσεις, καθώς οι ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις ανησυχούν ότι τέτοια όρια θα καταλήξουν να βλάψουν περισσότερο τις οικονομίες τους. Η Ρωσία είχε μηνιαίο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αρχή του έτους. Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι το μπλοκάρισμα των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου θα σήμαινε ότι η οικονομία μπορεί να συρρικνωθεί περίπου κατά 14% φέτος.