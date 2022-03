Διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την επιβολή νέων κυρώσεων εναντίον της Λευκορωσίας, για τη στήριξή της στον ρωσικό στρατό που έχει εισβάλει στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Reuters.

Άλλος ευρωπαίος αξιωματούχος είχε δηλώσει αυτή την εβδομάδα ότι ο στόχος των νέων κυρώσεων εναντίον του Μινσκ είναι να εμποδίσουν τις εξαγωγές και άλλων λευκορωσικών προϊόντων στην ΕΕ, πέραν αυτών στα οποία έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις.

Τα περιοριστικά μέτρα θα πλήξουν επίσης ολιγάρχες, την κεντρική τράπεζα της Λευκορωσίας και θα αποκόψουν τις λευκορωσικές τράπεζες από το σύστημα SWIFT, σύμφωνα με τον δεύτερο αξιωματούχο.

Την επιβολή κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος τόνισε ότι το Μινσκ υποστηρίζει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία «με διάφορους και απαράδεκτους όρους».

Και προσέθεσε πως με τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν σήμερα (Τετάρτη), «στοχεύουμε εκείνους στη Λευκορωσία που συνεργάζονται για την επίθεση στην εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

#Belarus is supporting #Russia‘s invasion of #Ukraine in various and unacceptable ways.

With new sanctions imposed today, we target those in Belarus who collaborate in attacking Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence.#StandWithUkraine https://t.co/oTmNNzc7AF

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 2, 2022