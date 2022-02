Μαίνεται για τρίτη ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις εικόνες που έρχονται από το Κίεβο να συγκλονίζουν. Τουλάχιστον 198 Ουκρανοί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Όπως είπε 1.115 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένων 33 παιδιών. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν μόνο σε απώλειες αμάχων.

Στο μεταξύ, η δημοτική αρχή της βορειοανατολικής πόλης Σούμι ανακοίνωσε πως αυτή την ώρα διεξάγονται μάχες στους δρόμους της πόλης και κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους. Επίσης, περίπου στις 11:30 ώρα Ελλάδας, άρχισαν και πάλι να χτυπούν οι σειρήνες στο Κίεβο.

Η ενημέρωση από τον δήμαρχο του Κιέβου

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Μέχρι τις 6:00 το πρωί τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), 35 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, είχαν τραυματιστεί. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν μόνο σε αμάχους.

Ο Κλίτσκο πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σημαντική ρωσική στρατιωτική παρουσία στο Κίεβο, αν και όπως είπε ομάδες δολιοφθορέων έχουν ενεργοποιηθεί.

Στο μεταξύ, κανέναν θάνατο δεν προκάλεσε ο πύραυλος που έπεσε σε μια πολυκατοικία στην ουκρανική πρωτεύουσα νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ένας σύμβουλος στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Αντόν Χερασένκο είπε επίσης πως η Ρωσία λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι δεν βομβαρδίζει πολιτικές υποδομές. Όπως είπε, τουλάχιστον 40 τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν πληγεί και τα ρωσικά στρατεύματα βομβαρδίζουν πολιτικές εγκαταστάσεις.

Ο δήμαρχος του Μπροβάρι στο Κίεβο έκανε έκκληση σε όλους τους κατοίκους να φορούν κίτρινο περιβραχιόνιο έτσι ώστε να τους αναγνωρίζουν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Twitter

❗️The mayor of #Brovary (#Kyiv region) asks all residents of the Brovary district to identify themselves with a yellow ribbon on their left arm. pic.twitter.com/cFyer7A307 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Συγκλονίζουν τα βίντεο από το χτύπημα της πολυκατοικίας

Δύο πύραυλοι έπληξαν περιοχές νοτιοδυτικά στο Κίεβο στην Ουκρανία σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters.

Ένας από τους πύραυλους προσγειώθηκε στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ζουλιάνι, σημείωσε. Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι οι πύραυλοι έπληξαν περιοχή κοντά στην πλατεία της Σεβαστούπολης, ενώ η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένας από τους πυραύλους έπληξε σύμπλεγμα κατοικιών.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο

🇺🇦A residential building was hit in Kyiv #Ukraine. pic.twitter.com/Scs0BixNy3 — Ukraine News 🇺🇦 (@UkraineNews0) February 26, 2022

Κάμερα σε δωμάτιο κατέγραψε την έκρηξη με τα πλάνα να σοκάρουν.

In one room, a camera recorded the explosion. pic.twitter.com/vHd4PkT7ln — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Another video of the shelling pic.twitter.com/vt2ZqL8jcP — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται πληροφορίες από σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών, δεν υπάρχουν νεκροί από το χτύπημα πυραύλου ή ρουκέτας στην πολυκατοικία στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα κάτοικος της πολυκατοικίας αναφέρει ότι η οικογένειά του επέζησε «από θαύμα», αλλά η γυναίκα του και ο γιος του έχουν σπασμένα πόδια.

An emotional reaction of a resident of the house on #Lobanovsky Avenue. His family survived by a miracle, but his wife and son have broken legs. pic.twitter.com/zuv2YKmCqi — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Συγκλονιστικές είναι και οι φωτογραφίες που έρχονται στη δημοσιότητα κατά την επιχείρηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής στην πολυκατοικία που χτυπήθηκε. Δείτε κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές:

A photo of the destroyed house from a closer angle pic.twitter.com/CJHkxnuGsk — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Βίντεο – ντοκουμέντο

Στη δημοσιότητα ήρθε και βίντεο – ντοκουμέντο με τον πύραυλο να χτυπάει την πολυκατοικία.

Για τις ρωσικές απώλειες

Ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι 3.500 χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες είναι νεκροί μέχρι τώρα και άλλοι 200 έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι.

Επίσης, η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει χάσει 14 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα και 102 τανκς. Το BBC αναφέρει ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει αυτά τα νούμερα.

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως περιοχές κοντά στις πόλεις Σούμι, Πολτάβα και Μαριούπολη επλήγησαν από αέρος, με πυραύλους ρωσικούς πυραύλους κρουζ Kalibr να εκτοξεύονται εναντίον της χώρας από τη Μαύρη Θάλασσα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε πως Ουκρανοί χτύπησαν κατοικημένες περιοχές και υπάρχουν θύματα. Αναλυτικότερα, το ρωσικό υπουργείο: «Στις 10:30 π.μ. της 26ης Φεβρουαρίου, Ουκρανοί εθνικιστές βομβάρδισαν κατοικημένες περιοχές της πόλης Σταρομπέλσκ χρησιμοποιώντας συστήματα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στην πόλη, υπάρχουν καταστροφές κατοικιών και υπάρχουν και απώλειες αμάχων».

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο