Για τα χειρότερα ετοιμάζονται γονείς στην Ουκρανία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανή ρωσική εισβολή. Όπως αποκαλύπτει το Today.com, οι γονείς στο Κίεβο στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο με αυτοκόλλητα πάνω στα ρούχα τους, στα οποία αναγράφεται η ομάδα αίματός τους, στην περίπτωση που τραυματιστούν σε κάποια επίθεση και χρειαστούν μετάγγιση.

Ο Βασίλ και η Μάρτα, γονείς δύο κοριτσιών ηλικίας εννέα και πέντε ετών, ζουν σε ένα χωριό κάπου 15 χλμ. από το Κίεβο. Η μεγάλη κόρη τους πάει σε σχολείο στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Η χώρα ολόκληρη ζει υπό την απειλή του πολέμου, μια απειλή που εντάθηκε μετά την απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να στείλει «ειρηνευτικές δυνάμεις» στις δύο αποσχισθείσες περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, την ανεξαρτησία των οποίων αναγνώρισε τη Δευτέρα. Έκτοτε πολλοί γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία του Κιέβου με αυτοκόλλητα πάνω στα ρούχα τους, όπου αναγράφεται η ομάδα αίματός τους σε περίπτωση που τραυματιστούν σε κάποια επίθεση και χρειαστούν μετάγγιση.

«Είναι σαν ένα κομμάτι χαρτί με πληροφορίες για την ομάδα αίματος, τα ονόματα των γονέων και τον τηλεφωνικό τους αριθμό», λέει ο Βασίλ στο Today.com. Ουκρανές μητέρες άρχισαν να συζητούν για τα αυτοκόλλητα στο Facebook μετά την ομιλία του Πούτιν, λέει η ανταποκρίτρια του ισπανικού πρακτορείου EFE, Όλγκα Τόκαριουκ, που έχει την έδρα της στο Κίεβο. «Κάποια σχολεία κατέστησαν μάλιστα υποχρεωτικά τα αυτοκόλλητα», συμπληρώνει.

