Champions League: Η UEFA ανακοίνωσε 10.000 δωρεάν εισιτήρια για τον τελικό!

Το δικό της «ευχαριστώ» προς τους φιλάθλους δείχνει έμπρακτα η UEFA. Πιο συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία έκανε γνωστό πως θα διαθέσει δωρεάν 10.000 εισιτήρια για τον τελικού του Champions League, και 30.000 για τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς τελικούς.

Μια κίνηση ευγνωμοσύνης προς το φίλαθλο κοινό που υπέμεινε τη περίοδο της πανδημίας μακριά από τα γήπεδα!

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 10.000 εισιτήρια (5+5) για τον τελικό του Champions League στην Αγία Πετρούπολη, 8.000 (4+4) εισιτήρια για αυτόν του Europa League στη Σεβίλλη, 6.000 για τον τελικό του Conference League στα Τίρανα (3+3) όπως και για τον τελικό του Champions League γυναικών στο Τορίνο.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως η UEFA δεν θα επιβαρύνει τα έσοδα των οκτώ φιναλίστ, μιας και η ίδια θα αποζημιώσει πλήρως το ποσό που αντιστοιχεί για κάθε μια.

🎟️ To reward fans for their support of European football during the COVID crisis, UEFA will provide thousands of tickets free of charge to this season’s club competition finals.

10,000 #UCLfinal tickets

8,000 #UELfinal tickets

6,000 #UECLfinal tickets

6,000 #UWCLfinal tickets

— UEFA (@UEFA) February 14, 2022