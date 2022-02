«Ξύπνησε» και πάλι η Αίτνα – Δείτε το βίντεο

Μοναδικές εικόνες χάρισε η έκρηξη της Αίτνας, του ψηλότερου και πιο ενεργού ηφαιστείου που βρίσκεται σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης και «έβαψε»… κόκκινο τον νυχτερινό ουρανό με σειρά εκρήξεων, ενώ η κόκκινη λάβα έρρεε.

Η έκρηξη με επίκεντρο τον νοτιοανατολικό κρατήρα του ηφαιστείου, σε ύψος περίπου 2.900 μέτρων, έστειλε τέφρα και καπνό σε ύψος οκτώ χιλιομέτρων, όπως ανέφερε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0

— Boris Behncke (@etnaboris) February 10, 2022