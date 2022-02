Η απίθανη ιστορία του Μάρεϊ: Από τις συμμορίες, στο All-Star Game

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ, που αγωνίζεται στους Σαν Αντόνιο Σπερς, θα πάρει μέρος στο φετινό All-Star Game μετά τις απουσίες των Ντουράντ και Γκριν, με τον 25χρονο γκαρντ να «κουβαλά» τη δική του προσωπική ιστορία.

Ο Μάρεϊ δεν έζησε και τα καλύτερα παιδικά χρόνια, καθώς ο πατέρας του έλειπε συνέχεια, ενώ η μητέρα του έμπαινε και έβγαινε στη φυλακή. Ακόμα σε μικρή ηλικία είχε μπλέξει με συμμορίες στην Ουάσινγκτον, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αλλά μέσω του μπάσκετ μπόρεσε να ξεφύγει και να αλλάξει ριζικά τη ζωή του προς το καλύτερο και πλέον να βρίσκεται στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Μπορεί τη σεζόν 2018-2019 να έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού, καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο, ωστόσο οι Σπερς πίστεψαν σε αυτόν και συνέχισαν να τον στηρίζουν μέχρι να επιστρέψει.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 47 ματς με τους Σπερς και έχει κατά μέσον όρο 19,6 πόντους, 9,2 ασίστ και 8,4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 45% εντός παιδιάς, 32% στα τρίποντα και 74% στις βολές.

Μετά την ανακοίνωση ότι θα βρεθεί στο All-Star Game ο Μάρεϊ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Θυμάμαι να κάθομαι στο πράσινο δωμάτιο και να με κρίνουν για το παρελθόν μου ως παιδί. Οι Σαν Αντόνιο Σπερς γνώριζαν ότι δεν είχα την καθοδήγηση και ότι χρειαζόμουν μια ευκαιρία. Θυμάμαι να παθαίνω ρήξη χιαστού και να νομίζουν ότι τα πάντα τελείωσαν για εμένα. Είμαι ευγνώμων. Είναι αλήθεια τώρα. Σε ευχαριστώ Θεέ».

I Remember Sitting In The Green Room And Being Judged Cause Of My Past As A Kid And The @spurs Knew I Didn’t Have Guidance And Needed A Opportunity. I Remember Tearing My ACL And People Thought It Was Over For Me. Wow I’m Thankful And Grateful! It’s A Reality Now. Thank You God🙏🏽 https://t.co/FUiieuorMj

