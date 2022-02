Τα τηλεοπτικά στούντιο βάζουν τα δυνατά τους και για το 2022, ρίχνοντας στην αγορά τη μία μετά την άλλη ακριβές παραγωγές σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός χτυπάει πλέον κόκκινο. Και όπου το εξαιρετικά προσεγμένο και καλολουστραρισμένο τηλεοπτικό προϊόν (με τη συμμετοχή των καλύτερων ηθοποιών) έχει πάρει αδιαμφισβήτητο προβάδισμα από το αντίστοιχο κινηματογραφικό. Μπορεί τα πιο διαφημισμένα και φιλόδοξα σίριαλ όπως ο «Αρχοντας των δαχτυλιδιών» της Amazon Prime να αναμένονται τους επόμενους μήνες (το συγκεκριμένο θα ξεκινήσει στις 2 Σεπτεμβρίου), ήδη όμως από τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιά έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις διαδικτυακές πλατφόρμες και στα διεθνή δίκτυα αρκετές αξιοπρόσεκτες νέες παραγωγές – ολοκαίνουργιες σειρές ή καινούργιοι κύκλοι παλαιότερων σειρών – που αξίζουν την προσοχή μας καθώςυπόσχονται άφθονη και ποιοτική ψυχαγωγία και διασκέδαση. Ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε τις παρακάτω:

«Ozark»

Οικογενειακή κόλαση

Το πρώτο μέρος του τελευταίου κύκλου του «Ozark» ανέβηκε πριν από μερικές ημέρες στο Netflix για να επιβεβαιώσει πως το περιπετειώδες θρίλερ-κοινωνικό δράμα των Μπιλ Ντιμπιούκ και Μαρκ Ουίλιαμς, που ξεκίνησε να προβάλλεται το 2017, παραμένει ένα από τα καλύτερα σίριαλ της εποχής μας. Στα νέα επτά χορταστικά επεισόδια, που ήδη έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού (και στην Ελλάδα το σίριαλ βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα με τις δημοφιλέστερες παραγωγές της ψυχαγωγικής πλατφόρμας), η οικογένεια των Μπερντ επιχειρεί να αφήσει πίσω της την κόλαση που η ίδια έχει στήσει σε μια μακρινή αμερικανική επαρχία και να επιστρέψει στο Σικάγο για να ξαναβρεί τους παλιούς, πολύ πιο ήσυχους, ρυθμούς της ζωής της. Τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν, βεβαίως, όπως τα υπολόγιζαν. Σενάριο σφριγηλό, στέρεο και την ίδια στιγμή γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις και καθηλωτικές ερμηνείες από όλους ανεξαιρέτως τους ηθοποιούς, ξεκινώντας από τους πρωταγωνιστές Τζέισον Μπέιτμαν, Λόρα Λίνεϊ και Τζούλια Γκάρνερ και φτάνοντας στους πιο μικρούς ρόλους, σε ένα σίριαλ που εμπεριέχει τον Χίτσκοκ, τον Ντε Πάλμα, τον Σκορσέζε αλλά και τον Μπέργκμαν έτσι όπως με ψυχαναλυτική μαεστρία ανατέμνει τους χαρακτήρες ρίχνοντας ματιές στα (απύθμενα και σκοτεινά) βάθη των ψυχών τους. Το «Ozark» θα ολοκληρωθεί με επτά ακόμα ωριαία επεισόδια που θα προβληθούν μέσα στο 2022.

«The Gilded Age»:

Το τέλος της αθωότητας

Αν η Σίνθια Νίξον επανήλθε στη επικαιρότητα με το «And just like that…», την τηλεοπτική συνέχεια του «Sex and the city», η ταυτόχρονη εμφάνισή της στο «The Gilded Age» μοιάζει να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Κυρίως επειδή ο πρωταγωνιστικός ρόλος της σε μια σειρά εποχής τής δίνει την ευκαιρία να ξεφύγει (έστω να το προσπαθήσει) από τη Μιράντα Χομπς, τη νεοϋορκέζα φίλη της Κάρι Μπράντο από την κομεντί του HBO, δημιουργώντας έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Η αμερικανίδα ηθοποιός στη νέα σειρά που, όπως το «Sex and the city», προβάλλεται από το HBO είναι μια εκ των πρωταγωνιστριών σε μια ιστορία εξουσίας και αγάπης σε μια εποχή αλλαγών, στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου στις ΗΠΑ συγκρούονται με έντονο τρόπο το παλιό και το νέο. Το σενάριο υπογράφει ο Τζούλιαν Φέλοους, ο δημιουργός του επιτυχημένου «Downton Abbey». Σε έναν χαρακτηριστικό ρόλο, δίπλα στους Νίξον, Κριστίν Μπαράνσκι, Κάρι Κουν, Μόργκαν Σπέκτοε κ.ά. κάνει το τηλεοπτικό ντεμπούτο της η Λουίζα Τζέικομπσον, κόρη της Μέριλ Στριπ. Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται στις 24 Ιανουαρίου.

«The Woman in the House»

Η ώρα της αλήθειας

Αν και στο ελληνικό κοινό δεν αρέσουν ιδιαίτερα οι μαύρες κωμωδίες-θρίλερ, το σίριαλ με τον τίτλο-σιδηρόδρομο που ανέβηκε στο Netflix στις 28 Ιανουαρίου υπόσχεται και γέλιο και αγωνία, και σασπένς και μπόλικο σουρεαλισμό, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για μερικές ώρες light τηλεοπτικής ψυχαγωγίας. Στο «The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window» μια νέα γυναίκα (την ερμηνεύει η πάντα χαριτωμένη Κρίστεν Μπελ) βλέπει από το παράθυρο του σπιτιού της τη δολοφονία μιας κοπέλας στο απέναντι σπίτι. Καλεί αμέσως την Αστυνομία η οποία φτάνει για να επιβεβαιώσει πως δεν συνέβη απολύτως τίποτα και όπως όλα ήταν παραίσθηση στο ταραγμένο (πιθανώς και μεθυσμένο) μυαλό της μοναδικής μάρτυρος. Ή μήπως πράγματι κάτι, κάτι τρομακτικό και αποτρόπαιο, συνέβη;

«Pam and Tommy»

Μια σκανδαλώδης σχέση

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Πάμελα Αντερσον χώρισε τον πέμπτο σύζυγό της, τον σωματοφύλακα και εργολάβο Νταν Χέιχαρστ, επειδή ήταν αγενής και δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της για αγάπη, κατανόηση και συντροφικότητα. Η είδηση θα μπορούσε να είναι και διαφημιστικό τρικ (αν και ως φαίνεται είναι καθ’ όλα αληθινή) καθώς κυκλοφόρησε μερικές ημέρες πριν από την προβολή από το Hulu του σίριαλ «Pam and Tommy» με θέμα την ταραχώδη σχέση (και το διαζύγιο) της ηθοποιού με τον πρώτο σύζυγό της, τον ντράμερ Τόμι Λι, και την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου sex tape όπου το ζευγάρι έκανε έρωτα. Το «Pam and Tommy» χαρακτηρίζεται βιογραφικό δράμα (βλέπε σαπουνόπερα) και μαύρη κωμωδία την ίδια στιγμή και κάνει πρεμιέρα στις 2 Φεβρουαρίου. Την Αντερσον ερμηνεύει η Λίλι Τζέιμς και τον συμβίο της ο Σεμπάστιαν Σταν.

«Inventing Anna»

Η τέχνη της απάτης

H Αννα Σορόκιν ήταν μια Γερμανίδα που το 2013 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και με το ψευδώνυμο Αννα Ντέλβι προσποιήθηκε, με πολύ επιτυχημένο ομολογουμένως τρόπο, την ευκατάστατη κληρονόμο για να εξαπατήσει πλούσιους αμερικανούς επιχειρηματίες και τράπεζες αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά. Την απίστευτη ιστορία της διηγείται η νέα σειρά του Netflix «Inventing Anna», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 11 Φεβρουαρίου. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Τζούλια Γκάρνερ. Το σίριαλ βασίζεται στην έρευνα της δημοσιογράφου Τζέσικα Πρέσλερ. Πρόκειται για μια παραγωγή της Σόντα Ράιμς, δημιουργού μεταξύ άλλων των «Grey’s Anatomy», «Scandal» και «How to get away with murder».