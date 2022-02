EuroLeague: Ο Μιλουτίνοφ MVP της 25ης αγωνιστικής

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν κυρίαρχος στη νίκη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας επί της Άλμπα Βερολίνου με 91-72, κατακτώντας τον τίτλο του MVP για δεύτερη φορά φέτος.

Ο Σέρβος σέντερ τελείωσε το ματς με 21 πόντους (7/8 βολές, 7/10 δίποντα), 11 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ στα 30:35 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Θυμίζουμε ότι ο Μιλουτίνοφ ξανακέρδισε πρόσφατα το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη και συγκεκριμένα την 23η αγωνιστική της Euroleague μετά την καταπληκτική του εμφάνιση κόντρα στην Ούνικς.

.@cskabasket snapped a two-game home losing streak as it defeated ALBA Berlin 91-72 to remain in the fight for home-court advantage in the playoffs.

