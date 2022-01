Στην Τανάγρα με τα καινούργια φτερά

Σας έχω νέα, φρέσκα νέα, για την εκδήλωση που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, στην Τανάγρα, για την παραλαβή των πρώτων έξι μαχητικών Rafale που εντάσσονται αμέσως στην Πολεμική Αεροπορία. Πρώτα απ΄όλα θέλω να σημειώσω ότι στην τελετή θα παραστεί (εκτός απροόπτου) και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, όπως ενθυμείστε, ήταν αυτός που άνοιξε τη συζήτηση για τα Rafale με τον Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν.

Δεύτερον έχουν προσκληθεί για να δουν τα νέα μαχητικά αεροπλάνα από κοντά όλα (ανεξαιρέτως) τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και εκπρόσωποι της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα, αφού δεν πρόκειται να έρθει κανείς Γάλλος υπουργός ή επίσημος για την παράδοση στην Ελλάδα των πρώτων Rafale

***

Η υποδοχή από τα Mirage 2000-5

Πάντως η τελετή της άφιξης των αεροσκαφών θα είναι εντυπωσιακή. Τα Rafael με τους Έλληνες πιλότους πρόκειται να απογειωθούν από την βάση στο Merignac, να μετασταθμεύσουν στην αεροπορική βάση του Istras στην Νότια Γαλλία για ανεφοδιασμό, προτού αρχίσουν το ταξίδι τους προς την πατρίδα. Θα υπάρξει υποδοχή, μόλις εισέλθουν στον εθνικό εναέριο χώρο από ζεύγη Mirage 2000-5 τα οποία θα τα συνοδεύσουν σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς έως την προσγείωσή τους, το ένα μετά το άλλο στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Η 114 Πτέρυγα Μάχης είναι έτοιμη να υποδεχθεί το νέο απόκτημα της Πολεμικής Αεροπορίας, αφού το τελευταίο διάστημα υπήρξαν σε αυτήν πυρετώδεις εργασίες υποδοχής (υπόστεγα, αποθήκες οπλισμού κτλ.) για τα Rafale.

***

Ποιοι θα κάθονται στα back seats των Rafale

Από τα πρώτα έξι (μεταχειρισμένα) Rafale που θα έρθουν στην Ελλάδα, τα δύο θα είναι διθέσια. Στα back seats, όπως μου είπαν από το ΓΕΕΘΑ, θα κάθονται Γάλλοι πιλότοι- εκπαιδευτές. Είναι οι ίδιοι εκπαιδευτές που εκπαίδευαν τους Έλληνες πιλότους στην Γαλλία. Όταν οι Γάλλοι προσγειωθούν στην Τανάγρα, θα παραμείνουν για πολλούς μήνες στην χώρα μας για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και άλλων πιλότων. Να σημειώσω και τούτο: Τα πρώτα Rafale θα είναι άμεσα επιχειρησιακά, αλλά δεν σημαίνει ότι με την πρώτη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου θα βγουν στο Αιγαίο για να αναχαιτίσουν τα τουρκικά F-16. Υπάρχουν ελληνικά F-16, Mirage 2000-5 και Phantoms, που κάνουν (με εξαιρετικό τρόπο μάλιστα) αυτή τη δουλειά. Τα Rafale είναι ένα υπερόπλο στα χέρια της Πολεμικής Αεροπορίας, με τρομακτική δύναμη πυρός και με εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας.

***

Πόσο «σύμμαχος» είναι η Τουρκία

Είπα «εθνική κυριαρχία» και θα σας πάω στη Βρέστη, στην καρδιά της Βρετάνης, με την ισχυρή γαλλική ναυτική βάση, με το επιβλητικό κάστρο τους και τον φάρο που βρίσκεται πάνω σε αυτό και το Ναυτικό Μουσείο, όπου οι λέξεις σε αυτή την πόλη «εθνική κυριαρχία» ακούστηκαν πολλές φορές. Εκεί λοιπόν, λόγω γαλλικής προεδρίας της ΕΕ, πραγματοποιήθηκε η άτυπη σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών και Αμύνης και τόσο ο κ. Δένδιας, όσο και ο κ. Παναγιωτόπουλος (όπως και ο Κύπριος ομόλογός τους Γιαννάκης Κασουλίδης που μόλις ανέλαβε το κυπριακό ΥΠΕΞ) έβαλαν στην ατζέντα τους την προκλητικότητα και επιθετικότητα της Τουρκίας. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην ανάγκη της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις απειλές στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή πως πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και οι αμφισβητήσεις της κυριαρχίας των κρατών μελών της ΕΕ. Ο δε υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε ευθέως στην «σύμμαχο» Τουρκία, λέγοντας πως δεν γνωρίζει κανέναν σύμμαχο που να απειλεί με πόλεμο άλλη σύμμαχο. Και όλοι βεβαίως περιλαμβανομένου και του Μπορέλι κατάλαβαν. Άλλωστε τα εμπέδωσαν άριστα και με τις ίδιες αναφορές που έκαναν και οι Κύπριοι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας.

***

Πώς κόβουν την λαμαρίνα της Belh@rra

Μόλις τελείωσε η άτυπη σύνοδος της ΕΕ, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί πέταξε με ένα Φαλκόν της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, μαζί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο για την κοντινή ναυτική βάση Λοριάν, όπου ναυπηγούνται οι φρεγάτες Belh@rra. Έβγαλαν φωτογραφίες στον πύργο της πρώτης γαλλικής φρεγάτας που ναυπηγείται εκεί, είδαν ότι άρχισε και η ναυπήγηση ενός πολεμικού πλοίου των Εμιράτων, πραγματοποίησαν μια περιήγηση στα ναυπηγεία, έβγαλαν (στα γαλλικά) και από ένα πεντάλεπτο λόγο ο καθένας και «έκοψαν» την λαμαρίνα της πρώτη ελληνικής Bel@harra, η οποία θα παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 2024. Όταν λένε «έκοψαν την λαμαρίνα», μην πάει ο νους σας σε κοπή μετάλλου. Απλώς σε μια λαμαρίνα που έχει σχήμα τη μικρογραφία της φρεγάτας οι υπουργοί Άμυνας Γαλλίας και Ελλάδος έβαλαν τις υπογραφές τους. Η «λαμαρίνα» με την υπογραφές έμεινε στην Γαλλία, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και στην Ελλάδα.

***

Αυθημερόν στο Στρασβούργο στη μνήμη του Σασόλι

Σε ειδική εκδήλωση που οργανώνεται στην έδρα του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στη μνήμη του Νταβίντ Σασόλι, θα παρευρεθεί τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, όπως έμαθα, θα μεταβεί αυθημερόν και κατά την ολιγόωρη παραμονή του στο Στρασβούργο, έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με την προεδρεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα. Η Μαλτέζα αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, την οποία είχε συναντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Αύγουστο, υποστηρίχτηκε ενεργά από τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ για να λάβει το χρίσμα του ΕΛΚ για τη Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου. Έπειτα από το θάνατο του Νταβίντ Σασόλι είναι το φαβορί για την Προεδρία του Σώματος στην ψηφοφορία η οποία έχει οριστεί για την ερχόμενη Τρίτη, 18 Ιανουαρίου.

***

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με πρέσβεις

Τις στρατηγικές προτεραιότητες για το 2022 αναμένεται να περιγράψει ο πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα με τους πρέσβεις της Ελλάδας που υπηρετούν στο εξωτερικό. Είναι μια πρακτική που ακολουθούν πολλοί επικεφαλής κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να θεσμοθετήσει τη συνεδρίαση αυτή, ώστε να διεξάγεται μία φορά κάθε χρόνο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πρόκειται για ένδειξη του ενδιαφέροντος του Πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική και την εκπροσώπηση της χώρας. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρουν ότι πέραν όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός διαβάζει ο ίδιος πολλά τηλεγραφήματα που καταφθάνουν από τις διπλωματικές αποστολές της χώρας προς το κέντρο.

***

Επιστολές Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Με δεδομένη την κινητικότητα η οποία παρατηρείται στο θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο και το θετικό κλίμα για το ελληνικό αίτημα, κυβερνητικές πηγές κρατούν χαμηλά τους τόνους και αποφεύγουν την καλλιέργεια προσδοκιών. Πάντως φαίνεται ότι οι κινήσεις είναι οργανωμένες και ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχουν καταστρώσει μία μελετημένη καμπάνια. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι τα επόμενα βήματα, σε συνέχεια των συνεντεύξεων και της αρθρογραφίας του Πρωθυπουργού, περιλαμβάνουν και την αλληλογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με ηγέτες ευρωπαϊκών και άλλων κυβερνήσεων, για την προώθηση του αιτήματος της επιστροφής των γλυπτών.

***

Άλλη μια επίσκεψη αναβάλλεται λόγω Omicron

Να ξέρετε ότι η μετάλλαξη Omicron και γενικά η covid, δημιουργεί αρκετά προβλήματα στις διεθνείς σχέσεις. Και ποιος δεν θυμάται την ακύρωση, λόγω αύξησης των κρουσμάτων, της επίσκεψης της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην Αυστρία. Τώρα μαθαίνω ότι πάλι λόγω αύξησης των κρουσμάτων ενδέχεται να ακυρωθεί (ένα δεν ακυρώθηκε ήδη) η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο. Είχε προγραμματισθεί να επισκεφθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πάντως η Πρόεδρος βρέθηκε χθες στη Ρώμη στην κηδεία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

***

Ενα Antonov ξεφόρτωσε 6 εκατ. self test

Ένα θηριώδες αεροσκάφος Antonov (ΑΝ225) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού μεταφέροντας στην Ελλάδα έξι εκατ. self test από την Κίνα. Όλα τα self test ξεφορτώθηκαν με προσοχή. Έχουν έλθει στη χώρα μας για λογαριασμό της του Υπουργείου Υγείας και για την Πολιτική Προστασία. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται έως τέλος του μήνα άλλα 10 εκατομμύρια. Να ξέρετέ ότι η ζήτηση (κυρίως για τα σχολεία) self test είναι πολύ μεγάλη και όπως λέει το υπουργείο Υγείας καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις.

***

Μια Γαλλίδα αντίπαλος του Μακρόν στην Αθήνα

Πάμε τώρα στο εστιατόριο της «Μεγάλης Βρετανίας», όπου ο Πρωθυπουργός παρέθεσε γεύμα στην Valerie Pecresse, η οποία είναι Περιφερειάρχης (σ.σ. ας την πούμε ομόλογο του ημέτερου Πατούλη) στην περιοχή του Παρισιού αλλά και υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Η επίσκεψη ήταν ιδιωτική. Στο τραπέζι με τη φρέσκα σφυρίδα και τα βραστά χόρτα κάθισαν πέραν του Πρωθυπουργού και της Γαλλίδας υποψηφίου, ο πρώην επίτροπος της ΕΕ Michel Barnier (που είναι και ο κυριότερος σύμβουλός της) και ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου. Συζήτησαν (στα γαλλικά) τα πάντα (πλην προβλέψεων για τις Γαλλικές προεδρικές εκλογές). Έγινε εκτενής συζήτηση για την ανατολική Μεσόγειο και τις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Κύπρο για διεθνή θέματα. Δύο πράγματα έκαναν εντύπωση στην Γαλλίδα: Το ψηφιακό άλμα, όπως το χαρακτήρισε, που έκανε η χώρα μας και η διαχείριση της πανδημίας.