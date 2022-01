Δικαίωση για τον σέρβο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος ταξίδεψε στην Αυστραλία παρότι ανεμβολίαστος, ακολουθώντας όμως τις οδηγίες του Tennis Australia για τη συμμετοχή των αθλητών στο Australian Open.

Η εφημερίδα Herald Sun δημοσίευσε ντοκουμέντο με τις οδηγίες του Tennis Australia, στο οποίο αναφέρεται το πιστοποιητικό νόσησης ως βάσιμος λόγος εξαίρεσης για την είσοδο στη χώρα.

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως με βάση τα σχετικά μέτρα στην Αυστραλία για τον κορωνοϊό και έτσι η ευθύνη για όλο αυτό το… μπάχαλο, όλα δείχνουν ότι «βαραίνει» τους διοργανωτές.

The document the Herald Sun has that was sent to players by Tennis Australia on December 7. The federal advice to TA was sent in November. #novakdjokovic pic.twitter.com/bugoGuRqky

— Neil McMahon (@NeilMcMahon) January 7, 2022