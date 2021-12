Χοροί μέχρι πρωίας και μυθικά spots

Το ροζ πλουμιστό πασουμάκι που κατασκεύασε ο οίκος Dior (το ιστορικό γαλλικό brand είχε χρησιμοποιήσει τις Βερσαλλίες σαν σκηνικό για ένα super fashion show, κάτι που έκανε το περασμένο καλοκαίρι και στο Καλλιμάρμαρο της Αθήνας) τοποθετήθηκε και πάλι στο καλλίγραμμο πόδι της Ούρσουλας. Ο κολεξιονέρ Γκαλάτσι-Γκαλάτσι της είπε χαχανίζοντας ότι το πασουμάκι μάλλον… άνοιξε σαν βάρκα μετά τις ατέλειωτες ώρες χορού. Η παιδική μου φίλη πρέπει τώρα να το φοράει με χοντρή κάλτσα σαν… παντόφλα, έτσι όπως περιηγείται στα χειμερινά σαλόνια του ανακτόρου της στην Εκάλη.

Η αναφορά στην γκαλερί που δημιούργησε η Ιλεάνα Τούντα σε ένα εντυπωσιακό, μέσα στον μεγάλο μινιμαλισμό του, κτίριο, από τις πιο «ψαγμένες» στην Αθήνα, γύρισε τη σκέψη μου στο «48 the Restaurant», ένα εστιατόριο που έγραψε (για όσο λειτουργούσε) ιστορία στον γαστρονομικό χάρτη της πόλης. Ο επιχειρηματίας Ντόρης Μαργέλλος, ο οποίος έφυγε πριν από κάποιους μήνες από τη ζωή, έβαλε τη σφραγίδα του στο διεθνούς τύπου restaurant. Ο Ντόρης είχε φέρει στην Αθήνα τους κορυφαίους σεφ Φεράν Αντριά και Ζοέλ Ρομπουσόν (συνεταίρο του σε international εστιατόρια που πριν από λίγα χρόνια έφυγε επίσης από τη ζωή). Η κάβα του «48 the Restaurant», που δεν υπάρχει πια, συναγωνιζόταν αυτή του The Claridges στο Λονδίνο…

Η Ιλιοντόρα Μαργέλλου, κόρη του Ντόρη και της Σεσίλ, αποτελεί μια νεαρή, πολύ ταλαντούχα ζωγράφο, που κάποιες φορές «δημιουργεί» έργα για τις μπροστινές σελίδες του BHMAgazino. Το γιορτινό τεύχος αυτής της Κυριακής φιλοξενεί έργο του 27χρονου Στέφανου Νανόπουλου, ο οποίος εργάζεται στην Amazon στη Γηραιά Αλβιώνα. Εργο κόκκινο, εκρηκτικό…