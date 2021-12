Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι – Πιο πάνω από Μπενζεμά και Λεβαντόφσκι ο Σαλάχ

«Είναι αναμφίβολα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτήν τη στιγμή» είχε αναφέρει ο Αλεξάντερ Άρνολντ για τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο αιγύπτιος επιθετικός τη φετινή χρονιά βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, βοηθώντας τη Λίβερπουλ όσο κανείς άλλος.

Ο 29άχρονος άσος έχει συχνή επικοινωνία με τα αντίπαλα δίχτυα, καθώς φέτος στην Premier League έχει σκοράρει 15 γκολ, όντας ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Επιπλέον, έχει μοιράσει και 10 ασίστ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Αυτή η επίδοση είναι η καλύτερη που παρατηρείται στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα.

Ο Σαλάχ έχει εμπλακεί σε 25 γκολ της Λίβερπουλ και βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας, όντας πιο πάνω από τον Καρίμ Μπενζέμα (22) και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (20).

Mohamed Salah has been directly involved in more goals than any other player in Europe’s top five leagues this season:

— Squawka Football (@Squawka) December 25, 2021