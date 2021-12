Ο Μάικλ Κίτον ετοιμάζεται να επαναλάβει τον ρόλο του ως Batman – και ως Μπρους Γουέιν – στη δεύτερη ταινία στο Εκτεταμένο Σύμπαν της DC, στο «Batgirl».

After a long bat-break, #MichaelKeaton‘s back in the cape and mask for a pair of new movies, and he reflects on what makes #Batman such an intriguing and enduring character. https://t.co/d6GIbiun4h

— Hollywood Outbreak (@hollyoutbreak) December 25, 2021