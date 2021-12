Την κούρσα της στο αμερικανικό αλλά και παγκόσμιο box office συνεχίζει η «αράχνη» της Marvel με το κοινό να συρρέει στις κινηματογραφικές αίθουσες και τα Χριστούγεννα. Έτσι, σήμερα οι αναλυτές περιμένουν πως το Spider-Man: No Way Home θα ξεπεράσει το όριο του 1 δισ. δολαρίων σε εισπράξεις διεθνώς κατακτώντας με άνεση τον τίτλο της πιο επιτυχημένης ταινίας του 2021.

Η τελευταία ταινία της τριλογίας με τον Τομ Χόλαντ –αν και ήδη υπάρχουν πληροφορίες για συζητήσεις για νέα τριλογία με τον ίδιο ηθοποιό- χρειάστηκε έντεκα ημέρες για να ξεπεράσει το όριο του 1 δισ. δολαρίων, επίδοση που αποτελεί τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο στα κινηματογραφικά χρονικά πίσω από τους Avengers: Endgame του 2019 που χρειάστηκε μόλις πέντε(!) ημέρες, αλλά σε ισοψηφία με το Avengers: Infinity War του 2018. Με μόνη αλλά σημαντικότατη διαφορά το γεγονός πως είναι η πρώτη ταινία που πετυχαίνει τον… άθλο αυτό εν μέσω πανδημίας.

Στο αμερικανικό box office, σε εβδομαδιαία βάση, την Πέμπτη, η ταινία απέφερε 385,3 εκατ. δολάρια, που είναι η τρίτη καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση για τους αμερικανικούς κινηματογράφους, αλλά μακράν η καλύτερη για τη «γραμμή» των ταινιών Spider-Man, όπως και η δεύτερη υψηλότερη για το μήνα Δεκέμβριο για ταινία με σούπερ-ήρωα.

Αντιστοίχως, σε εβδομαδιαία βάση την Πέμπτη, η παγκόσμια επίδοση της ταινίας είχε φτάσει τα 876 εκατ. δολάρια (32,2 εκατ. μόνο την Πέμπτη), εξ ου και η πρόβλεψη των ειδικών πως το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων και πιθανότατα ανήμερα θα «πιάσει» και το ένα δισ. δολάρια.

Σημειωτέον πως η εκτόξευση της «αράχνης» στην κορυφή εκτοπίζει τους μέχρι τώρα κινεζικούς πρωταγωνιστές της χρονιάς, που είχαν καταφέρει φέτος να «κλέψουν» την παράσταση. Μιλάμε για το πολεμικό έπος The Battle at Lake Changjin (στα 902,5 εκατ. δολάρια) και την κωμωδία Hi, Mom που έχει αποφέρει 822 εκατ. δολάρια.

Στην τέταρτη θέση του διεθνούς box office παραμένει η τελευταία ταινία του Τζέιμς Μποντ, No Time to Die με 774 εκατ. δολάρια, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η… σταθερή αξία των μαχητών του δρόμου με το F9: The Fast Saga (στα 726,2 εκατ. δολάρια).