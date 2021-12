Μια εντυπωσιακή φωτογραφία της χώρας μας, όπως φαίνεται από το διάστημα, μοιράστηκε ο Ρώσος κοσμοναύτης Anton Shkaplerov.

Την φωτογραφία την τράβηξε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπου βρίσκεται.

Ο ίδιος συνηθίζει να αναρτά στο Twitter φωτογραφίες και βίντεο, με διάφορες περιοχές της Γης, όπως αποτυπώνονται από τον ISS.

Αυτή τη φορά, ο κοσμοναύτης, ανήρτησε μια φωτογραφία της χώρας μας.

«Συνεχίζουμε το ταξίδι μας γύρω από τον μεγάλο πλανήτη. Σήμερα, έχουμε την Ελλάδα, έναν αληθινό τουριστικό παράδεισο με εξαιρετικές υποδομές και μεγάλες ευκαιρίες για όσα τα είδη διακοπών» αναφέρει στην ανάρτησή του.

We continue our journey around our big planet!

Today we have #Greece, a true tourist paradise with excellent infrastructure and wide opportunities for all types of holidays. pic.twitter.com/otRa8RtBL6

— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) December 22, 2021