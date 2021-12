Άρης – Το ελικοπτεράκι Ingenuity της NASA είναι έτοιμο να πετάξει ξανά πάνω από τον «κόκκινο πλανήτη»

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) αποκατέστησε τη ραδιο-επικοινωνία στον Άρη ανάμεσα στο μικρό ρομποτικό ελικόπτερο Ingenuity – το πρώτο που έχει πετάξει σε έναν άλλο κόσμο – και το ρόβερ Perseverance. Έτσι το drone ετοιμάζεται να κάνει την 18η πτήση του μετά την αναγκαστική προσωρινή ακινησία του έως ότου επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα.

Η επαφή μεταξύ ελικοπτέρου και ρόβερ (και κατ’ επέκταση με τη NASA στη Γη) είχε χαθεί στις 5 Δεκεμβρίου μετά την 17η πτήση, καθώς λόφοι ανάμεσα στο σημείο όπου είχε προσεδαφιστεί το Ingenuity και στο σημείο όπου βρισκόταν το Perseverance, μπλόκαραν το ραδιοσήμα.

Ο συνολικός χρόνος πτήσης του ελικοπτέρου στον γειτονικό πλανήτη έχει ξεπεράσει τα 30 λεπτά, σύμφωνα με τη NASA. Το Ingenuity είχε σχεδιαστεί να πετάξει μόνο για λίγα λεπτά σε διάστημα 30 ημερών, απλώς ως μια επιβεβαίωση ότι η τεχνολογία του «δουλεύει», αλλά μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει καλύτερα του αναμενομένου, κάνοντας πολλές σύντομες πτήσεις στη διάρκεια των περίπου οκτώ μηνών που βρίσκεται στον Άρη.

Good morning from Mars — where as usual it’s dusty, cold, and strangely serene.

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 10, 2021