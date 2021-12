Το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας στο 16ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο

Για 16η χρονιά, το Institute of Chartered Shipbrokers Greek Branch πραγματοποίησε το Ετήσιο Συνέδριό του, την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με τίτλο: «The World Wakes Up to The Importance of Shipping. Now What?».

Το Συνέδριο αποτελεί πλέον θεσμό της ναυτιλιακής κοινότητας. Φέτος, για πρώτη φορά, διεξήχθη υβριδικά, με περιορισμένη φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά, δίνοντας την ευκαιρία στους επαγγελματίες της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας να παρακολουθήσουν τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις των ομιλητών.

H Κα. Ναταλία Μαργιώλη – Κομνηνού, FICS, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ICS Greek Branch και του Hellenic Management Centre άνοιξε την εκδήλωση. Καλωσόρισε το κοινό και ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους ενώ σχολίασε πώς η τεχνολογία βοήθησε στην επέκταση της εμβέλειας του ICS Annual Forum διεθνώς μέσω της διαδικτυακής ζωντανής αναμετάδοσης. Η Κα. Μαργιώλη – Κομνηνού, επίσης, τόνισε τον ρόλο του Institute of Chartered Shipbrokers στην εκπαίδευση των επαγγελματιών της ναυτιλίας και στην προετοιμασία τους για να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε προκλήσεις σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες

Ο Κος. Νικόλαος Α. Τσαβλίρης, FICS, Πρόεδρος του ICS Greek Branch και του Tsavliris Salvage Group απηύθυνε ένα θερμό καλωσόρισμα στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου. Υπογράμμισε τη σημασία της ναυτιλίας στην παγκόσμια προσφορά και πώς τράβηξε την προσοχή του κόσμου τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας. Σχολίασε, επίσης, ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει ανταποδώσει καινοτομώντας και προσαρμοζόμενη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ότι η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή, παρά τις όποιες δυσκολίες.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές του φετινού συνεδρίου ήταν οι:

Ιωάννης Μαρτίνος, Founder and CEO, The Signal Group

Μιλένα Παππά, Commercial Director, Star Bulk Carriers Corp.

Φίλιππος Προκοπάκης, Commercial Manager, Chartering/S&P, Danaos Shipping Co. Ltd.

Gordon Robertson, Director, The North of England P&I Association Ltd.

Εύα Τζίμα, Head of Research & Valuations, Seaborne Shipbrokers S.A.

Dr. Νίκος Τσάκος, Founder, President and CEO, TEN Ltd.

Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, Executive Vice President of Business Development, Dorian LPG (USA) LLC.

Διονύσης Χριστοδουλόπουλος, Managing Director, MAN Energy Solutions Hellas Ltd.

Andreas Wielandt, Senior Portfolio Manager, DS Norden

Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Κος Simon Ward, FICS, Director, Ursa Shibrokers S.A.

Η ατζέντα του Φόρουμ

Το Φόρουμ ήταν ενημερωτικό, ευρύ και κάλυψε μια σειρά θεμάτων. Το πάνελ συζήτησε γύρω από τα θέματα της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος, των αγορών, των χρηματοοικονομικών και του ανθρώπινου δυναμικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πώς θα μειωθούν οι εκπομπές ρύπων, στην επάρκεια των καυσίμων και στις εναλλακτικές τους, καθώς και στο ρόλο των νέων τεχνολογιών που θα καθορίσουν το μέλλον της ναυτιλίας. Ωστόσο, μεταξύ των άλλων θεμάτων που τέθηκαν, ήταν προφανές ότι η ναυτιλία παραμένει ένας κλάδος που βασίζεται αποκλειστικά στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, όπως η πρόσφατη πανδημία.

Σχολιάστηκε ότι, παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να αναζητούν έμπειρους, με κίνητρο επαγγελματίες για τη στελέχωση των εταιριών τους και δεν βλέπουν ότι στο άμεσο μέλλον η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά. Η τεχνολογία παρέχει τα εργαλεία για να λειτουργεί η ναυτιλία πιο αποτελεσματικά και όχι να αντικαθιστά αυτούς που κάνουν τη δουλειά.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τους ομιλητές να δίνουν τις συμβουλές τους στους νεοεισερχόμενους στο χώρο της ναυτιλίας. Οι συμβουλές τους αντανακλούσαν το πάθος τους, τη διορατικότητα τους, τη γνώση και την εμπειρία τους, όπως ακριβώς τα είχαν επιδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και της συμμετοχής τους στο 16ο Συνέδριο του ICS.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ του ακροατηρίου και του πάνελ. Οι συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήσεις στους ομιλητές, σχολιάζοντας τα θέματα που συζητήθηκαν και εκφράζοντας τις απόψεις τους. Το γεγονός αυτό απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το ICS Annual Forum δεν είναι μόνο ένα σημείο συνάντησης των επαγγελματιών ναυτιλίας, αλλά μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων.

Το ICS Greek Branch αναγνωρίστηκε ακόμη μια χρονιά, ως το μεγαλύτερο εξεταστικό κέντρο στον κόσμο, με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται πλέον ως το ‘’Model Branch’’ μεταξύ του παγκόσμιου δικτύου του Institute of Chartered Shipbrokers.

Αυτή η εξαιρετική απόδοση του ICS Greek Branch μεταφράζεται σε 6 μαθητές (Prize Winners) που διακρίθηκαν παγκοσμίως στις εξετάσεις του ICS την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Όλοι τους τιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων, η οποία συμπεριλήφθηκε στη διαδικασία του ICS Annual Forum.

Οι 6 μαθητές που διακρίθηκαν παγκοσμίως ήταν:

Αθηνά Μαγγιώρου, MOORE GREECE (3 βραβεία): Award to the most successful candidate overall in the Examinations, award to the candidate gaining the highest marks in Shipping Finance and Ship Sale and Purchase Examinations internationally

Νικόλαος Καραγιάννη, Golden Destiny S.A.: Award to the candidate gaining the highest marks in Tanker Chartering in the Qualifying Examination internationally

Δημήτρης Δίμτσας, ASOFIN Management SA, Onassis Group: to the student gaining the highest marks in Foundation or Advanced Diploma in Ship Sale and Purchase

Βασίλης Σταυρόπουλος, Venturi Fleet: Award to the student gaining the highest marks in Shipping Finance Examinations

Φίλιππος Μεντής: award to the candidate gaining the highest marks in Ship Sale and Purchase Examinations internationally

Ευαγγελία Λύτρα, FLEET HAMBURG: award to the student gaining the highest marks overall in completing the Qualifying Examinations