Το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας στο 16ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο

Οι τρέχουσες συνθήκες των αγορών και οι προκλήσεις και συνιστώσες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ναυτιλίας, θα αναλυθούν στο 16ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο | Institute of Chartered Shipbrokers Greek Branch.

Το Institute of Chartered Shipbrokers Greek Branch διοργανώνει το 16ο Ετήσιο Συνέδριό του την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021 στις 18:30 με τίτλο «The World Wakes Up to The Importance of Shipping. Now What? ».

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκδήλωση κατά την οποία άνθρωποι που γνωρίζουν όσο λίγοι τις εξελίξεις στη ναυτιλία, θα καταθέσουν τις απόψεις τους για το μέλλον, με φόντο όλα όσα γίνονται στις διεθνείς αγορές.

Το πάνελ του Συνεδρίου αποτελείται από τους παρακάτω ομιλητές:

Ιωάννης Μαρτίνος, Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής, The Signal Group

Μιλένα Παππά, Εμπορική Διευθύντρια, Star Bulk Carriers Corp.

Φίλιππος Προκοπάκης, Εμπορικός Διευθυντής, Danaos Shipping Co. Ltd.

Gordon Robertson, Διευθυντής, The North of England P&I Association Ltd.

Dr Νίκος Π. Τσάκος, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής, TEN Ltd.

Εύα Τζίμα, Επικεφαλής του τμήματος Research & Valuation, Shipbrokers S.A.

Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Dorian LPG (ΗΠΑ) LLC

Διονύσης Χριστοδουλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, MAN Energy Solutions Hellas Ltd.

Andreas Wielandt, Senior Portfolio Manager, DS Norden

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Simon Ward FICS, Director, Ursa Shipbrokers S.A.

Για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο διαδικτυακά, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://e-talk.gr/ics-16th-annual-forum-registration/

Διαβάστε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://helmc.com/news-events/ics-annual-forum/