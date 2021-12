Οι Αμερικάνοι είναι εδώ

Ήρθαν οι Αμερικάνοι, άρχισαν ήδη να ξεφορτώνουν τα ελικόπτερα, τα άρματα μάχης, τα πυροβόλα τους και τα οχήματά τους. Ήρθαν με το θηριώδες μεταγωγικό ARC Independence που έδεσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και άρχισε η «απόβαση». Δεν γνωρίζω ένα όντως θα είναι η μεγαλύτερη αμερικανική απόβαση στην Ελλάδα, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο (απερχόμενος) Αμερικανός Πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ, αλλά σίγουρα κέντρισε το ενδιαφέρον του υπουργού Αμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλου, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και των επιτελών του και την Παρασκευή θα βρεθούν στην Αλεξανδρούπολη για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της «απόβασης» αυτής.

Εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι με την παρουσία των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη, μόλις 20 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τα ελληνοτουρκικά σύνορα (κάτι που εκνευρίζει τον Ερντογάν) εφαρμόζεται στην πράξη η νέα βελτιωμένη ελληνοαμερικανική συμφωνία. Και τούτο γιατί στο στρατόπεδο «Γιαννούλη» τη Αλεξανδρούπολης ήδη βρίσκονται περί τους 340 Αμερικανούς, οι οποίοι θα παραμείνουν εκεί έως τις 15 Δεκεμβρίου με αποστολή την σύνθεση και την αποσύνθεση του στρατιωτικού υλικού που ξεφορτώνει το αμερικανικό μεταγωγικό. Επιπλέον μέρος των ελικοπτέρων που θα ξεφορτωθούν θα οδεύσουν προς το Στεφανοβίκειο, μαζί με τα πληρώματα και τους τεχνικούς υποστήριξης (κάπου 350 άτομα) και αναμένεται να παραμείνουν εκεί για μερικούς μήνες, με ασκήσεις συνεκπαίδευσης με τα δικά μας ελικόπτερα.

Πάντως αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι η κυβέρνηση χαιρετίζει αυτή την παρουσία Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη και ότι το λιμάνι της ανταπεξήλθε σε δύσκολες συνθήκες. Παρά τους δυνατούς ρυπιαίους νοτίους ανέμους κατάφεραν να δέσουν την ίδια στιγμή τόσο το αμερικανικό μεταγωγικό, όσο και ένα εμπορικό πλοίο, χωρίς να σταματήσει ούτε λεπτό τη λειτουργία του το λιμάνι.

***

Ο Πρωθυπουργός που επένδυσε στα εμβόλια

Ήταν έντονη η συζήτηση, μετωπική πολιτική σύγκρουση, μπορώ να πω, για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό άνω των 60 ετών στη Βουλή και στο επίκεντρο βρέθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τα εμβόλια. Όπως έλεγαν κυβερνητικές πηγές στο θέμα των εμβολίων είχε επενδύσει από την αρχή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φαίνεται πως του βγήκε. Την ώρα μάλιστα, όπως ενθυμείστε (και όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός υπενθύμισε στη Βουλή), ο κ. Τσίπρας έλεγε στην αρχή πως δεν υπάρχουν εμβόλια και έκανε λόγο για «εμπόριο ελπίδας» εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως δεν έχασε την ευκαιρία και υπενθύμισε στη Βουλή τη φράση που έλεγε ο κ. Τσίπρας για το «ξεστοκάρισμα εμβολίων», θύμισε επίσης τη στάση του κ. Πολάκη για το εμβόλια (όπως θα διαβάσατε παρακάτω) και γενικά επικέντρωσε την προσοχή του, στο γεγονός ότι τα εμβόλια έσωσαν και σώζουν ζωές. Όσον αφορά το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού, έτυχε θετικής αποδοχής από τον κόσμο. Απόδειξη; Από την ώρα που ανακοινώθηκε (αν και θα ισχύσει μετά από 45 ημέρες) τα ραντεβού για εμβολιασμό συνανθρώπων μας πάνω από 60 χρονών, επταπλασιάστηκαν.

***

Γουάτσα: Η Ελλάδα είναι ελκυστική στις επενδύσεις

Συζήτηση με τον διευθύνοντα Σύμβουλο της Fairfax Financial Holdings, Πρεμ Γουάτσα είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επανεφευρίσκοντας την Ελλάδα, μέσα από επενδύσεις στην καινοτομία» (Reinventing Greece through Investments in Innovation), που διοργανώνει ο ΣΕΒ . Ο Ινδοκανανδός μεγαλομέτοχος της Eurobank και της Eurolife εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ενθουσιασμένος με τις επενδύσεις του στην Ελλάδα και αισιόδοξος για τις μακροοικονομικές της προοπτικές, καθώς θα εξελίσσεται, όπως είπε, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης:

«Η Ελλάδα», σημείωσε ο Γουάτσα, «είναι πολύ τυχερή που έχει έναν πρωθυπουργό σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη».. Ρώτησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό πως και γιατί ασχολήθηκε με την…πολιτική. Και τι νομίζετε πως απάντησε στην ερώτηση αυτή ο κ. Μητσοτάκης; «Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα είναι ότι υπήρχε ταυτόχρονη αλλαγή στη δημόσια αντίληψη. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι τόσο συναρπαστικό όσο αυτό που κάνω τώρα». Και πρόσθεσε: «Θέλουμε να θέσουμε τα θεμέλια για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, να είναι η χώρα μας καινοτόμος και πρωταθλήτρια. Έχουμε φιλόδοξα σχέδια και χαρήκαμε που κινητοποιήσαμε πάρα πολλές δημιουργικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Είμαστε καταλύτες, σκοπό έχουμε να απελευθερώσουμε τη θετική ενέργεια».

Όπως είπε ο κ. Γουάτσα, η πολιτική απελευθέρωσης της οικονομίας και εξάλειψης της γραφειοκρατίας που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση, καθιστά την Ελλάδα ελκυστική για μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και ανοίγει το δρόμο για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιχειρηματιών που διαπρέπουν στο εξωτερικό, αλλά και για την προσέλκυση αμερικανικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων που ψάχνουν για ευκαιρίες. Αλλά υπήρξαν από τη συζήτηση και άλλα ενδιαφέρονται θέματα:

Η επανάσταση των συνετών

Ο κ. Μητσοτάκης, για παράδειγμα, σημείωσε ότι μερικοί κάνουν λόγο για «επανάσταση των συνετών στην Ελλάδα» ενώ ο κ. Γουάτσα είπε ότι έχει επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ελλάδα και ανέφερε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός προτάσσει την ευκαιρία στην Ελλάδα. «Είναι μια πολύ φιλική στις επιχειρήσεις κυβέρνηση αλλά το βασικό που είπε είναι ότι πρέπει να είμαστε ανοικτοί, να είναι ανοικτά τα πράγματα στους επιχειρηματίες. Είμαι πολύ θετικά διακείμενος στην Ελλάδα λόγω της κυβέρνησης που έχει αλλάξει. Το βλέπετε στα επιτόκια. Είμαι οπαδός της Ελλάδας. Και οι επενδυτές όταν έρθουν και το δουν θα βιώσουν του λόγου μου το αληθές», συμπλήρωσε.

Ο Μπουρλά και οι αιτήσεις για εργασία

Ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είπε μεταξύ άλλων ότι έχουμε μειώσει φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές αλλά και οικονομικά κίνητρα. «Αν μιλήσουμε για την ποιότητα ζωής η Ελλάδα είναι απαράμιλλη χώρα», υπογράμμισε ενώ μεταξύ άλλων είπε ότι η χώρα μας θα γίνει εκπαιδευτικός κόμβος. «Μιλούσα με τον ‘Αλμπερτ Μπουρλά όταν πήγα να εγκαινιάσω τον ψηφιακό κόμβο στη Θεσσαλονίκη. Μου έλεγε ότι μία στις τέσσερις αιτήσεις που λαμβάνει είναι από Έλληνες του εξωτερικού. Υπάρχουν καλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αν θέλετε να δημιουργήσετε δική σας επιχείρηση , αυτή είναι η καλύτερη στιγμή να το πράξετε», πρόσθεσε.

Τα κεφάλαια σε Ινδία και Ελλάδα

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι η αξιοκρατία ξεκινά από την κορυφή και ανέφερε ότι άνοιξε το κόμμα της ΝΔ και σε ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την πολιτική. Φέρνοντας παράδειγμα τη ΔΕΗ είπε ότι θεωρεί πως είναι πολύ καλή η ηγετική της ομάδα και πως παντού η προσπάθεια είναι να επιλέγονται οι πιο καλοί. Ο κ. Γουάτσα ανέφερε ότι δεν θα εκπλαγεί αν η ανάπτυξη φτάσει στο 8% στην Ελλάδα ενώ σε σύγκριση με το 2017 ανέφερε ότι έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Είπε επίσης ότι όλων των ειδών τα κεφάλαια έρχονται στην Ινδία και προέβλεψε ότι το ίδιο θα γίνει και στην Ελλάδα.

***

Μετωπική Μητσοτάκη- Πολάκη

Οπως σας είπα παραπάνω υπήρξε έντονος διάλογος στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη. Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «υπάρχουν ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ; Ναι υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα; Ναι, είναι (…)» είπε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση στην αίθουσα, και τον Παύλο Πολάκη να αντιδρά έντονα.

«Ανεβάστε τη μάσκα» είπε ο Μητσοτάκης, ενώ συμπλήρωσε πως «με αντιεμβολιαστές εγώ δεν συνομιλώ”. Στη συνέχεια απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα τον ρώτησε «σας τιμά αυτή η εικόνα; Ενός πρώην τέως υπουργού Υγείας, ο οποίος με χυδαίο και αγοραίο ύφος να προσβάλει τους πάντες και τα πάντα και ταυτόχρονα να κάνει κρυφή καμπάνια υπέρ των αντιεμβολιαστών, γιατί αυτό κάνει. Αυτός είναι και αυτόν ανέχεστε στην κοινοβουλευτική σας ομάδα».

«Ουσιαστικά είστε ένα και το αυτό, το ίδιο πράγμα είστε. Και μετά έρχεστε και μιλάτε σε αυτή την κυβέρνηση δήθεν για την ανάγκη συνεννόησης. Συνεννόηση με ποιους; Με τον κ. Πολάκη; Όχι δεν υπάρχει συνεννόηση με τον κ. Πολάκη. Καμία συνεννόηση με τον κ. Πολάκη.

***

«Πηγαδάκι» Μπογδάνου- Πολάκη στη Βουλή

Καμία συνεννόηση με τον κ. Πολάκη έλεγε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και οι γαλάζιοι βουλευτές χειροκροτούσαν την πρωθυπουργική προτροπή. Όμως στους διαδρόμους της Βουλής, μόλις ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του ένα περίεργο «πηγαδάκι» σχηματίστηκε. Ο κ. Πολάκης με τον (διαγραφέντα από την ΚΟ της ΝΔ) Μπογδάνο συνομιλούσαν χαμηλοφώνως και περπατούσαν μαζί μάλιστα στους διαδρόμους της Βουλής έως το καφενείο. Τι έλεγαν; Ποιος ήταν ο σκοπός τη συνάντησης; Ουδείς άλλος γνωρίζει. Εκείνη την ώρα βεβαίως στο Περιστύλιο και στους διαδρόμους της Βουλής υπήρχαν ελάχιστοι βουλευτές για να τους προσέξουν, αφού οι περισσότεροι και από τα δύο μεγάλα κόμματα ήταν στην αίθουσα της Ολομέλειας

***

Η μάσκα του Τσίπρα και ο έντρομος βουλευτής

Παρατήρηση στον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να φορέσει τη μάσκα του έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του έβγαλε τη μάσκα για να μιλήσει. «Τη μάσκα σας κ. Τσίπρα» είπε ο κ. Τασούλας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε «συγγνώμη κύριε πρόεδρε, αλλά έχω απόσταση τρία μέτρα». «Το καταλαβαίνω αλλά ο συνάδελφος από το ΚΙΝΑΛ ήταν έντρομος» απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής με τον κ. Τσίπρα να απαντά «ελπίζω για το σωστό λόγο» χαρίζοντας στιγμές γέλιου στους βουλευτές που βρίσκονταν στα έδρανα εκείνη την ώρα.

***

Από τα χωράφια στα μέγαρα ο Πιερρακάκης

Τι δουλειά είχαν οι υπουργοί Χρήστος Στυλιανίδης και Κυριάκος Πιερρακάκης σε λασπωμένα χωράφια στο Μενίδι το Σάββατο; Και τι δουλειά είχε ο Πιερρακάκης την Τετάρτη με τον Κώστα Τσιάρα στα μέγαρα του Πρωτοδικείου Αθηνών; Πάντως, ούτε έσκαψε, ούτε δικάστηκε. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολούθησαν το Σάββατο την δοκιμαστική πτήση ενός drone στο Ρέμα Χελιδονούς, δράση που γίνεται προκειμένου η Πολιτεία να μπορεί να γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση στην οποία βρίσκονται μέρη που έχουν υποστεί καταστροφές.

Στο Πρωτοδικείο μετά, την Τετάρτη, Τσιάρας και Πιερρακάκης δέχθηκαν ζωηρό… χειροκρότημα από δικηγόρους. Κι αυτό γιατί τους έδειξαν μια νέα εφαρμογή που υλοποίησαν από κοινού, ώστε όποιος έχει δίκη να μπορεί να δει τι γίνεται στην αίθουσα και αν πλησιάζει η σειρά του, και να μην περιμένει με τις ώρες όπως συμβαίνει τώρα. Έμαθα ότι είχε προσκληθεί όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου για να δει την εφαρμογή. Ο Δημήτρης Βερβεσός ήταν εκεί, αλλά όχι ο νεοδημοκράτης υποψήφιος Δημήτρης Αναστασόπουλος που έλειπε εκτός Αθηνών και έστειλε εκπρόσωπο.