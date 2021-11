Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Περού την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο (EMSC), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα βόρεια του Περού, 45 χιλιόμετρα από την πόλη Μπαράνκα (Barranca).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 80 χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες είχε αρκετά μεγάλη διάρκεια.

Ο σεισμός φέρεται να έγινε αισθητός και στο γειτονικό Εκουαδόρ.

Στην πρώτη του εκτίμηση το EMSC έκανε λόγο αρχικά για 7,3 Ρίχτερ.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.5 in Northern Peru 41 min ago pic.twitter.com/OXMFIATHyD

Η ισχύς του σεισμού μπορεί να μετριάστηκε από το σχετικά μεγάλο βάθος του κάτω από την επιφάνεια, γεγονός που τον κάνει να φαίνεται πιο αδύναμος σε απόλυτες τιμές.

An #earthquake with a magnitude of 7.5 occurred in #Peru. The focus was located at a depth of 112 km. The epicenter was located at a distance of 37 km from the city of Barranca. Tremors were felt in #Peru, #Ecuador, #Colombia. pic.twitter.com/Mpcyb3Dl67

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 28, 2021