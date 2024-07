Τη στήριξή τους στην Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσαν ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ.

«Η Μισέλ και εγώ δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νικήσεις σε αυτές τις εκλογές και να μπεις στο Οβάλ Γραφείο», είπε ο Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τη Χάρις.

Η Χάρις ευχαρίστησε τους Ομπάμα για την υποστήριξή τους και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την επί δεκατίες φιλία τους. «Ω Θεέ μου. Μισέλ, Μπαράκ, αυτό σημαίνει τόσα πολλά για μένα. Ανυπομονώ να βγούμε εκεί έξω, να είμαστε στον δρόμο, εσείς, ο Νταγκ και εγώ» είπε η Κάμαλα Χάρις.

«Αλλά πάνω απ’ όλα, τα λόγια σας και η φιλία μας όλα αυτά τα χρόνια σημαίνουν περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εκφράσω, γι’ αυτό σας ευχαριστώ και τους δύο. Σημαίνει πάρα πολλά. Και θα το διασκεδάσουμε, έτσι δεν είναι;» πρόσθεσε.

Η Μισέλ Ομπάμα δήλωσε περήφανη για την Χάρις και τόνισε ότι οι επερχόμενες εκλογές θα είναι ιστορικές. «Δεν μπορώ να κάνω αυτό το τηλεφώνημα χωρίς να πω στο κορίτσι μου, την Κάμαλα, ότι είμαι περήφανη για σένα. Αυτό θα είναι ιστορικό» είπε.

Σε κοινή δήλωση με την οποία ανακοίνωσαν την υποστήριξη, οι Ομπάμα εξήραν τη Χάρις και απαρίθμησαν τα επιτεύγματά της.

«Η Κάμαλα έχει κάτι περισσότερο από ένα βιογραφικό. Έχει το όραμα, τον χαρακτήρα και τη δύναμη που απαιτεί αυτή η κρίσιμη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μας ότι η Κάμαλα Χάρις έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κερδίσει αυτές τις εκλογές και να προσφέρει στον αμερικανικό λαό» αναφέρουν. «Σε μια εποχή που το διακύβευμα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο, μας δίνει λόγο να ελπίζουμε» πρόσθεσαν.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024