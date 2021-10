«Έβγαλαν τον Ίρβινγκ από τη λίστα με τους κορυφαίους 75 επειδή είναι ανεμβολίαστος» (pic)

Η φετινή σεζόν είναι η 75η του ΝΒΑ και έτσι οι άνθρωποι της λίγκας αποφάσισαν να βγάλουν μια λίστα με τους 75 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών από το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Η λίστα προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις τόσο για παίκτες που βρέθηκαν και ίσως δεν το άξιζαν, αλλά και για παίκτες που δεν τα κατάφεραν. Ένας από αυτούς ήταν και Καϊρί Ίρβινγκ που έμεινε εκτός, ωστόσο στη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει ένα αλλά.

Συγκεκριμένα, έχουν κυκλοφορήσει το διαδίκτυο εικόνες που θέλουν το βίντεο με κορυφαίες στιγμές του «Uncle Drew», για τη ένταξή του στη λίστα, να υπάρχει στα social του ΝΒΑ, ωστόσο να αφαιρείται, όπως και το όνομα του παίκτη των Νετς.

Όπως αναφέρουν τα εν λόγω δημοσιεύματα, αυτό συνέβη επειδή ο Ίρβινγκ δεν έχει κάνει ακόμα το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκτός ομάδας, όντας κάτι που μοιάζει… τιμωρία προς τον αθλητή.

Kyrie Irving was going to be top 75 but was removed by the NBA. pic.twitter.com/NouUAUksfv

Kyrie Irving was going to be on NBA’s top 75 greatest players list but was removed by the league

https://t.co/MkmUIBMhp8

