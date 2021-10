Το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021, φιλοξενεί για πρώτη φορά στην ιστορία του τρία διεθνή διαγωνιστικά τμήματα. Το Διεθνές Διαγωνιστικό και το Γνωρίστε τους γείτονες επιστρέφουν, ενώ διαγωνιστικό χαρακτήρα αποκτά και το τμήμα >> Film Forward .

Παρακάτω παρουσιάζουμε όλες τις ταινίες τν διαγωνιστικών προγραμμάτων, έτσι όπως τις παρουσιάζει το φεστιβάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα τμήματα περιλαμβάνουν ελληνικές ταινίες, τρεις το καθένα.

Διεθνές Διαγωνιστικό

Το Διεθνές Διαγωνιστικό φιλοξενεί 14 πρώτες ή δεύτερες ταινίες νέων σκηνοθετών από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές.

Αγέλη Προβάτων | Pack of Sheep

Δημήτρης Κανελλόπουλος

Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία, 2021, 113′

Ο Θανάσης αδυνατεί να ξεπληρώσει το χρέος του στον Στέλιο. Όταν μαθαίνει πως κι ο Αποστόλης βρίσκεται στην ίδια θέση, του ζητά να συμμαχήσουν για να πετύχουν μια καλύτερη συμφωνία με τον Στέλιο. Κι ενώ βρίσκει κι άλλους πρόθυμους να τον ακολουθήσουν, δύο νεαροί μικροεγκληματίες φτάνουν στην πόλη για να εκφοβίσουν αυτούς που χρωστούν στον τοκογλύφο.

Αγία Έμυ | Holy Emy

Αρασέλη Λαιμού

Ελλάδα, Γαλλία, ΗΠΑ, 2021, 111′

H Έμυ νιώθει ξένη μέσα στην κλειστή κοινότητα των Φιλιππινέζων Χαρισματικών Καθολικών του Πειραιά, που έχει καλωσορίσει με θέρμη την αδερφή της, την Τερέζα. Όταν η Τερέζα μένει έγκυος, η Έμυ έλκεται από μυστηριώδεις δυνάμεις που κατοικούν μέσα της.

Σελήνη, 66 ερωτήσεις | Moon, 66 Questions

Ζακλίν Λέντζου

Ελλάδα, 2021, 109′

Μετά από χρόνια απόστασης, η Άρτεμις επιστρέφει αναγκαστικά στην Αθήνα λόγω της εύθραυστης κατάστασης υγείας του πατέρα της. Με την ανακάλυψη ενός μεγάλου μυστικού του, η Άρτεμις γνωρίζει τον πατέρα της για πρώτη φορά. Τον καταλαβαίνει με τρόπο που τόσα χρόνια αδυνατούσε, και κατά συνέπεια τον αγαπάει πραγματικά.

Στ’ αλήθεια | True Things

Χάρι Γούτλιφ

Ηνωμένο Βασίλειο, 2021, 101′

Η Κέιτ αφήνει τη ζωή να την προσπερνάει, μέχρι που μια τυχαία σεξουαλική εμπειρία μ’ έναν χαρισματικό ξένο την αφυπνίζει. Υπό την επήρεια του πάθους, η Κέιτ οδεύει προς τη σύγκρουση… Μια παραβολή με θέμα μια καταστροφική σεξουαλική σχέση, περίπλοκη και συνηθισμένη ταυτόχρονα – μια σχέση τόσο οικεία που σχεδόν μοιάζει με τελετουργία ενηλικίωσης. Μια εξαιρετικά υποκειμενική και προσωπική ιστορία αγάπης, που εστιάζει στην εύθραυστη αίσθηση εαυτού μιας γυναίκας, με ερμηνείες που αναδεικνύουν το εύρος των πιο δυναμικών ηθοποιών της Βρετανίας: ένα αιχμηρό και συναισθηματικό χρονικό των ηθών του μοντέρνου έρωτα.

H Κλάρα μόνη | Clara Sola

Νάταλι Άλβαρες Μεσέν

Σουηδία, Κόστα Ρίκα, Βέλγιο, Γερμανία, 2021, 106′

Η Κλάρα, μια 40χρονη γυναίκα που έχει αποσυρθεί από τα εγκόσμια και διατηρεί μια διαισθητική σχέση με τη φύση, υποτίθεται πως έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό. Ως «θεραπεύτρια» συντηρεί μια οικογένεια και στηρίζει ένα χωριό που χρειάζεται την ελπίδα. Η σεξουαλικότητα της Κλάρα, την οποία ανέκαθεν καταπίεζε η μητέρα της, ξυπνά από την έλξη που νιώθει για το νέο αγόρι της ανιψιάς της. Αυτή η νέα δύναμη που έχει ξυπνήσει μέσα της οδηγεί την Κλάρα σε αχαρτογράφητα νερά, επιτρέποντάς της να ξεπεράσει τόσο τα φυσικά, όσο και τα μυστικιστικά όρια. Ενδυναμωμένη από την πορεία αυτογνωσίας, η Κλάρα απελευθερώνεται σταδιακά από τον ρόλο της ως «αγίας», κάτι που της επιτρέπει επιτέλους να θεραπευτεί…

Το κουτί | The Box

Λορένσο Βίγας

Μεξικό, ΗΠΑ, 2021, 92′

Ο Χατζίν, ένας έφηβος από την Πόλη του Μεξικού, ταξιδεύει για να παραλάβει τη σορό του πατέρα του που βρέθηκε σε έναν ομαδικό τάφο κάπου κάτω από τον απέραντο ουρανό και καταμεσής του έρημου τοπίου του Βόρειου Μεξικού. Όμως μια συνάντηση με έναν άντρα που μοιάζει εμφανισιακά με τον πατέρα του, του γεννά αμφιβολίες και ελπίδα για το τι έχει συμβεί πραγματικά. Γυρισμένο σ’ ένα εργοστάσιο στη συνοριακή πόλη Σιουδάδ Χουάρες, όπου έχουν εξαφανιστεί πολλά κορίτσια της περιοχής, η ταινία αποτελεί ταυτόχρονα μια σπαρακτική μελέτη σχετικά με τους τεταμένους οικογενειακούς δεσμούς και μια διεισδυτική ματιά στην εγκληματικότητα της καρδιάς της μεταποιητικής βιομηχανίας του Μεξικού.

Λευκό κτίριο | White Building

Καβίτς Νεάνγκ

Καμπότζη, Γαλλία, Κίνα, Κατάρ, 2020, 90′

Ένας νεαρός άντρας έρχεται αντιμέτωπος με την προοπτική της κατεδάφισης του σπιτιού του όπου ζούσε για χρόνια στην Πνομ Πεν, ένα κτίριο-ορόσημο για την πόλη, γνωστό και ως «Λευκό Κτίριο». Παράλληλα, δέχεται πιέσεις από την οικογένεια, τους φίλους και τους γείτονες του, οι οποίες ξυπνούν και κορυφώνονται αυτή ακριβώς την κομβική στιγμή της ξαφνικής αλλαγής. Μια βαθιά προσωπική ταινία που μεταμορφώνεται διαρκώς, καθώς αφηγείται με συντριπτική μελαγχολία τα προβλήματα τού να μεγαλώνεις σε έναν κόσμο που διαρκώς ανεβάζει ρυθμούς.

Προσκυνητές | Pilgrims

Λαουρίνας Μπαρέισα

Λιθουανία, 2021, 92′

Δύο πρώην εραστές που έχουν χαθεί ξανασυναντιούνται σε ένα ταξίδι σε μια μικρή πόλη όπου κάποτε διαπράχθηκε ένα φρικτό έγκλημα: ένα περιστατικό που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή τους. Καθώς σταδιακά αποκαλύπτεται η αλήθεια, το ζευγάρι επανεξετάζει το θυελλώδες παρελθόν του σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κλείσει το κοινό τους τραύμα. Ένα καθηλωτικό δράμα που ξυπνά τα φαντάσματα που κρύβουμε μέσα μας, προτρέποντάς μας να φανταστούμε όλα όσα συμβαίνουν στο περιθώριο.

Σιωπηρή γη | Silent Land

Άγκα Βοσίνσκα

Πολωνία, Ιταλία, Τσεχία, 2021, 113′

Ένα φαινομενικά τέλειο ζευγάρι μεγαλοαστών νοικιάζει ένα σπίτι για τις διακοπές του σε ένα ηλιόλουστο ιταλικό νησί. Η πραγματικότητα όμως αποδεικνύεται κατώτερη των προσδοκιών τους, όταν ανακαλύπτουν πως η πισίνα του σπιτιού δεν λειτουργεί. Αγνοώντας το πρόβλημα του νησιού σχετικά με την έλλειψη νερού, καλούν κάποιον να φτιάξει την πισίνα. Η συνεχής παρουσία ενός ξένου παραβιάζει την αίσθηση ασφάλειας του ζευγαριού και πυροδοτεί μια σειρά γεγονότων που τους οδηγεί σε αυθόρμητες και παράλογες συμπεριφορές – κι από κει στο σκοτεινότερο σημείο της σχέσης τους. Ένα ταξίδι στα άδυτα των ανθρώπινων σχέσεων, όταν αυτές βρίσκονται απόλυτα εκτεθειμένες στο φως της ημέρας.

Moneyboys

Σι Μπι Γι

Αυστρία, Γαλλία, Ταΐβάν, Βέλγιο, 2021, 120′

O Φέι ζει στη μεγάλη πόλη βγάζοντας λεφτά με παράνομους τρόπους. Ο κόσμος του καταρρέει όταν συνειδητοποιεί ότι η οικογένειά του δέχεται τα χρήματά του, αλλά όχι την ομοφυλοφιλία του. Με σπασμένη καρδιά, ο Φέι δυσκολεύεται να δημιουργήσει μια νέα αρχή στη ζωή του.

Τρυφερούδι | Softie

Σαμουέλ Τεΐς

Γαλλία, 2021, 93′

Ο δεκάχρονος Τζόνι, που ζει σε μια μικρή πόλη της ανατολικής Γαλλίας, διαφέρει από την οικογένεια και τον σκληρό περίγυρό της γειτονιάς του. Με περιέργεια, παρατηρεί τα σκαμπανεβάσματα που χαρακτηρίζουν την ερωτική ζωή της νεαρής ανύπαντρης μητέρας του. Τα πράγματα αλλάζουν όταν ο κύριος Αντάμσκι, ένας νέος δάσκαλος, αναλαμβάνει την τάξη του Τζόνι. Ο δάσκαλος πιστεύει στο νεαρό αγόρι και θέλει να του δείξει έναν νέο κόσμο, ενώ και ο Τζόνι με τη σειρά του γοητεύεται από τον καινούργιο δάσκαλο.

Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό; | What Do We See When We Look At The Sky?

Αλεξάντρ Κομπέριτζε

Γεωργία, Γερμανία, 2021, 150‘

Η Λίζα και ο Γκιόργκι συναντιούνται τυχαία σε έναν δρόμο της Γεωργίας. Χωρίς να γνωρίζουν ο ένας το όνομα του άλλου, συμφωνούν να συναντηθούν την επόμενη ημέρα. Δεν γνωρίζουν, όμως, ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κακό ξόρκι. Θα καταφέρουν να ξαναβρεθούν; Και αν ναι, θα ξέρουν ποιοι είναι; Η ζωή συνεχίζεται ως συνήθως στην πόλη τους, τα σκυλιά του δρόμου γυρίζουν εδώ κι εκεί και το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ξεκινά. Ένα κινηματογραφικό συνεργείο που αναζητά την αληθινή αγάπη μπορεί να είναι αυτό που χρειάζονται η Λίζα και ο Γκιόργκι.

Φλέβα χρυσού | Mother Lode

Ματέο Τορτόνε

Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, 2021, 86′

Ο Χόρχε εγκαταλείπει την επιχείρηση μοτο-ταξί που διατηρεί στα προάστια της Λίμα μαζί με την οικογένειά του, για να αναζητήσει την τύχη του ως μεταλλωρύχος στο ψηλότερο και πιο επικίνδυνο χρυσωρυχείο των Άνδεων στο Περού. Θαμμένη κάτω από έναν παγετώνα στο βουνό, η Λα Ρινκονάδα είναι η «πιο κοντινή πόλη στον ουρανό». Φιλοξενεί χιλιάδες εποχιακούς εργάτες όπως ο Χόρχε, που αναζητούν μια ευκαιρία και μια καλύτερη ζωή. Εδώ ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο οιωνούς, κατά το οποίο η πραγματικότητα εμπλέκεται με τη μαγεία και ο μύθος του πλούτου βασίζεται σε μια θυσία: κάθε τόσο, εργάτες του ορυχείου εξαφανίζονται μυστηριωδώς, αφού ο χρυσός ανήκει στον Διάβολο και ο Ελ Τίο ντε λα Μίνα απαιτεί θυσίες.

Η σκουριά | The Rust

Χουάν Σεμπαστιάν Μέσα

Κολομβία, Γαλλία, 2021, 110‘

Ο Χόρχε ζει σε μια φυτεία καφέ σε μία δασική κοιλάδα. Είναι ο μοναδικός από τη γενιά του που αποφάσισε να μείνει στην ύπαιθρο. Εδώ και μερικούς μήνες κανείς δεν θέλει να μαζέψει τη σοδειά, η οποία έχει πληγεί από μια σοβαρή αρρώστια. Η τοπική γιορτή πλησιάζει και μαζί της και η επανένωση με την πρώτη του αγάπη και τους παιδικούς του φίλους, που επιστρέφουν από την πόλη. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο γιορτής και έχοντας αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος του, ο Χόρχε θα συνειδητοποιήσει ότι η αρρώστια δεν κατοικεί μόνο στις φυτείες καφέ, αλλά και στους δρόμους της πόλης και στο μυαλό των επισκεπτών της.

Οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος διαγωνίζονται για

τα εξής βραβεία:

– Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Θόδωρος Αγγελόπουλος» (Χρυσός

Αλέξανδρος, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ).

– Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Αργυρός Αλέξανδρος, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ).

– Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία

(Χάλκινος Αλέξανδρος). Ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ COSMOTE TV υποστηρίζει το βραβείο με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

– Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας.

– Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης ή Σεναρίου.

Γνωρίστε τους γείτονες

Για τρίτη χρονιά θα διεξαχθεί το διαγωνιστικό τμήμα Γνωρίστε τους γείτονες, στο οποίο συμμετέχουν 12 ταινίες νέων δημιουργών από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, της μεγάλης «γειτονιάς μας». Το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Γνωρίστε τους γείτονες περιλαμβάνει ταινίες που μας προσφέρουν επίγνωση και κατανόηση για τη ζωή, τους ανθρώπους και την κατάσταση των πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή μας – ή που κοιτάζουν τον κόσμο πέρα από «τη γειτονιά μας», με μια ξεχωριστή και νεωτερική καλλιτεχνική ματιά.

18

Βασίλης Δούβλης

Ελλάδα, 2021, 88′

Σε μια λαϊκή γειτονιά στην Αθήνα της οικονομικής κρίσης, της αναζωπύρωσης του φασισμού και της πανδημίας, μια ομάδα δεκαοχτάχρονων μαθητών καταδιώκει μετανάστες, ομοφυλόφιλους, όλους όσοι είναι, απλώς, διαφορετικοί και δεν

συμφωνούν με τις ιδέες τους. Ένας συμμαθητής τους, που δεν κρύβει την αποστροφή του για τη δράση τους, θα γίνει σύντομα ο επόμενος στόχος τους.

.dog

Γιάννα Αμερικάνου

Κύπρος, Ελλάδα, 2021, 95′

Ο νεαρός Δημήτρης, στα πρόθυρα ενηλικίωσης, αλλά ακόμα παιδί, προσδίδει μυθικές αναλογίες στον πατέρα του που σύντομα θα αποφυλακιστεί. Αλλά όταν η αληθινή φύση του πατέρα του αποκαλυφθεί, οι επιθυμίες του Δημήτρη για μια πραγματική οικογένεια ξαφνικά βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο Δημήτρης θα πρέπει να παλέψει στο να κατανοήσει την σκληρή πραγματικότητα των ονείρων του εγκαίρως για να καταφέρει να ξεφύγει από τη βία.

Ο άνθρωπος με τις απαντήσεις | The Man with the Answers

Στέλιος Καμμίτσης

Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, 2020, 80′

Μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, ο Βίκτωρας, ένας εικοσάχρονος πρώην πρωταθλητής καταδύσεων αναχωρεί με το πλοίο για Ιταλία. Εκεί συναντάει τον Ματίας, έναν νεαρό, παράτολμο Γερμανό. Και οι δύο κατευθύνονται προς τη Βαυαρία, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και οι δύο αναζητούν απαντήσεις, ο καθένας στις δικές του ερωτήσεις.

Bebia, à mon seul désir

Τζουτζά Ντομπρασκούς

Ηνωμένο Βασίλειο, Γεωργία, 2020, 118′

Μετά τον θάνατο της γιαγιάς της (της «Μπεμπία»), ένα δεκαεπτάχρονο μοντέλο με το όνομα Αριάδνα επιστρέφει στην Γεωργία για να παρευρεθεί στην κηδεία. Σύμφωνα όμως με μια προαιώνια τοπική παράδοση, η Αριάδνα, ως το νεότερο μέλος της οικογένειας, είναι υπεύθυνη για την επανένωση του σώματος και της ψυχής της γιαγιάς της, και καλείται να ενώσει έναν μίτο από τον τόπο του θανάτου της ως τη σορό της. Απρόθυμη αρχικά να εκτελέσει μια τόσο περίεργη τελετουργία, η Αριάδνα σύντομα βρίσκεται να διαγράφει μια γραμμή 25 χιλιομέτρων στην παρθένα γεωργιανή ύπαιθρο. Καθώς διασχίζει αυτή την έκταση για μέρες και νύχτες, η Αριάδνα έρχεται αντιμέτωπη με τον αντίκτυπο που είχε αυτή η πολύπλοκη, συχνά ασύδοτη μητριάρχις στην (όχι και τόσο μακρινή) παιδική της ηλικία. Γυρισμένη σε εκθαμβωτικό ασπρόμαυρο φιλμ, η ταινία αντλεί την έμπνευσή της από την ελληνική μυθολογία, αναγνωρίζοντας με κατανόηση ότι, ακόμη και όταν ο Μινώταυρος είναι νεκρός, δεν είναι εύκολο να βρεις την έξοδο από τον λαβύρινθο.

Κόστα Μπράβα, Λίβανος | Costa Brava, Lebanon

Μουνία Ακλ

Λίβανος, Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Κατάρ, 2021, 107′

Η φιλελεύθερη οικογένεια Μπαντρί κατάφερε να ξεφύγει από την τοξική ρύπανση και την κοινωνική αναταραχή της Βηρυτού, βρίσκοντας άσυλο στο ουτοπικό σπίτι που έχτισαν στο βουνό. Προς έκπληξή τους, όμως, μια χωματερή που εκτείνεται στην άλλη μεριά του φράχτη φέρνει στην πόρτα τους τα σκουπίδια και τη διαφθορά μιας ολόκληρης χώρας. Καθώς ο σκουπιδότοπος εξαπλώνεται, εντείνεται και το δίλημμα μεταξύ φυγής και αντίστασης, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το ειδυλλιακό τους σπίτι όσο και τη συνοχή της οικογένειας. Μια πολυαναμενόμενη ταινία που παρουσιάζει με σκοτεινό χιούμορ και κριτική ματιά την σημερινή πραγματικότητα του Λιβάνου.

Σουάντ | Souad

Αϊτέν Αμίν

Αίγυπτος, Τυνησία, Γερμανία, 2021, 96′

Zagazig, μια μικρή πόλη στο Δέλτα του Νείλου, στη σημερινή Αίγυπτο. Η Σουάντ, μια 19χρονη νεαρή γυναίκα, έχει διπλή ζωή. Συντηρητική και με καλυμμένο πρόσωπο για τα μάτια της οικογένειας και της κοινωνίας, αλλά συγχρόνως εμμονική με την εικόνα της στα σόσιαλ μίντια, όπου μπλέκει συνεχώς σε κρυφές εικονικές σχέσεις με άνδρες. Η Σουάντ λέει συνεχώς ψέματα για την προσωπική της ζωή, προβάλλοντας τους ευσεβείς πόθους για μια διαφορετική ζωή. Οι φιλοδοξίες της, όμως, συντρίβονται από την εισβολή της σκληρής πραγματικότητας.

Διαγράφοντας τον Φρανκ | Erasing Frank

Γκάμπορ Φαμπρίσιους

Ουγγαρία, 2021, 103′

1983, πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα της Ανατολικής Ευρώπης στη Βουδαπέστη. Ο Φρανκ είναι ο χαρισματικός τραγουδιστής ενός παράνομου πανκ συγκροτήματος που ενσαρκώνει τη φωνή της γενιάς του ενάντια στο απολυταρχικό καθεστώς. Όταν η αστυνομία τον οδηγεί σε μια ψυχιατρική κλινική με σκοπό την απομόνωση και τη σιωπή του, ο Φρανκ θα θυσιάσει τα πάντα για να αντισταθεί. Μια εναλλακτική μορφή ντοκιμαντέρ και κοινωνικού δράματος, που αφήνει περιθώριο στο κοινό του να βιώσει μια ακατέργαστη εμπειρία εντός μιας απάνθρωπης οργουελιανής πραγματικότητας.

Ο θάνατος ενός παρθένου και η αμαρτία τού να μη ζεις | Death of a Virgin, and the Sin of Not Living

Τζορτζ Πίτερ Μπαρμπαρί

Λίβανος, 2021, 86′

Κάθε άνθρωπος προσπαθεί να τα καταφέρει σ’ αυτή τη ζωή όπως εκείνος ξέρει καλύτερα. Πρόκειται για έναν συνεχή αγώνα, μια ατέλειωτη περιπέτεια, μια μοναδική ιστορία με ένα αναπόφευκτα γνώριμο τέλος. Η περίπτωση του Ετιέν δεν διαφέρει και πολύ. Αν και σήμερα ξύπνησε με την επίγνωση πως η μέρα αυτή δεν θα ήταν μια από τις συνηθισμένες, δεν πίστευε ποτέ πως αυτή η μέρα θα ήταν απλώς αυτή που ξύπνησε… Ο καλύτερος του φίλος, ο Αντάν, πηγαίνει τον Ετιέν, τον Ζαν Πολ και τον Ντανκουρά για πρώτη φορά σε οίκο ανοχής. Οι τρεις ανήσυχοι νέοι ετοιμάζονται να χάσουν την παρθενιά τους με σκοπό να κατακτήσουν μια θέση στον κόσμο του ανδρισμού. Όμως διάφορα αναπάντεχα γεγονότα οδηγούν τον Ετιέν σε ένα πρωτόγνωρο ταξίδι ενδοσκόπησης. Ο Ετιέν βυθίζεται προς τα μέσα, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα βγει έξω ποτέ ξανά.

Η Βέρα ονειρεύεται τη θάλασσα | Vera Dreams of the Sea

Καλτρίνα Κρασνίτσι

Κόσοβο*, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, 2021, 87′

Η Βέρα είναι μια μεσήλικη διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας, η οποία διάγει έναν καλά οργανωμένο βίο: είναι σύζυγος ενός γνωστού δικαστή, υποστηρικτική μητέρα και φιλόστοργη γιαγιά. Η γαλήνια ζωή της, όμως, διαταράσσεται από την αυτοκτονία του συζύγου της, την οποία ακολουθεί η ανεπιθύμητη και απειλητική εμφάνιση κάποιων ανδρών που ισχυρίζονται ότι έχουν την κυριότητα του σπιτιού της οικογένειας στο χωριό. Ο φόβος και η δυσπιστία θα αναγκάσουν τη Βέρα να πάρει την τύχη των οικείων της στα χέρια της. Ένα οικείο, οικουμενικό πορτρέτο μιας γυναίκας που καλείται ν’ αντιμετωπίσει την ωμή πραγματικότητα, υψώνοντας το ανάστημά της κόντρα στα βαθιά ριζωμένα έμφυλα ζητήματα της εποχής. Μια ταινία που αποκαλύπτει την ανελέητη όψη μιας κοινωνίας βουτηγμένης στη διαφθορά μετά τον πόλεμο, μια συνθήκη όπου οι γυναίκες παραμένουν παράπλευρες απώλειες μιας πορείας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

*Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την UNSCR 1244/1999 και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου

Η ιστορία του Βασιλιά Κάβουρα | The Tale of King Crab

Αλέσιο Ρίτζο ντε Ρίγκι, Ματέο Ζόπις

Ιταλία, Αργεντινή, Γαλλία, 2021, 106′

Κάπου στην Ιταλία του σήμερα, μερικοί ηλικιωμένοι κυνηγοί αναπολούν την ιστορία του Λουτσιάνο, ενός τοπικού θρύλου, ο οποίος ζούσε ως περιπλανώμενος μεθύστακας στην Τούσκα, ένα απομακρυσμένο χωριό της περιοχής. Μια σειρά από κακόβουλες ενέργειες μεταξύ του ίδιου και του πρίγκιπα της περιοχής ξεκίνησαν με αφορμή το δικαίωμα διέλευσης από μια αρχαία πύλη – ώσπου διάφορα πάθη και ο φθόνος τους οδηγούν σ’ ένα φρικτό κακό. Ο Λουτσιάνο, που οδηγήθηκε στο έγκλημα από την κακή του τύχη, βρέθηκε εξόριστος στη μακρινή Tierra del Fuego, όπου, με τη βοήθεια αδίστακτων χρυσοθήρων, αναζητά έναν μυθικό θησαυρό, αλλά και τον δρόμο του προς τη λύτρωση. Αλλά σ’ αυτή την έρημη γη, επικρατεί μόνο η απληστία και η παράνοια.

Μικρό σώμα | Small Body

Λάουρα Σάμανι

Ιταλία, Γαλλία, Σλοβενία, 2021, 89′

Ιταλία, 1900. Το μωρό της νεαρής Άγκατα γεννιέται νεκρό κι έτσι καταδικάζεται να εγκλωβιστεί στο Καθαρτήριο. Η Άγκατα μαθαίνει για ένα μέρος στο βουνό όπου τα νεκρά μωρά μπορούν να επανέλθουν στη ζωή για μία και μόνο ανάσα, ώσπου να βαφτιστούν. Ξεκινάει ένα ταξίδι με το μικρό σώμα της κόρης της κρυμμένο σε ένα κουτί και συναντάει τον Λύγγα, ένα μοναχικό αγόρι που προθυμοποιείται να τη βοηθήσει. Γίνονται συνοδοιπόροι σε μια περιπέτεια που θα τους φέρει κοντά σε ένα θαύμα που μοιάζει ακατόρθωτο.

Feathers

Ομάρ Ελ Ζοχαΐρι

Γαλλία, Αίγυπτος, Ολλανδία, Ελλάδα, 2021, 112′

Όταν σ’ ένα παιδικό πάρτι ένα μαγικό κόλπο πάει στραβά, ο αυστηρός πατέρας της οικογένειας μεταμορφώνεται σε κοτόπουλο. Μια χιονοστιβάδα από περίεργες συμπτώσεις παρασέρνει τους πάντες. Η μητέρα, η οποία ζούσε μια μονότονη ζωή αφιερωμένη στον σύζυγο και τα παιδιά της, αναγκάζεται να βρεθεί στην πρώτη γραμμή και να αναλάβει τη φροντίδα της οικογένειας. Καθώς φέρνει τα πάνω κάτω για να επαναφέρει τον άντρα της στην «κανονικότητα» και να διαφυλάξει την ασφάλεια όλων, βιώνει μια τρομερή εμπειρία προσωπικής αλλαγής.

Οι ταινίες του συγκεκριμένου τμήματος θα διαγωνιστούν για τον Χρυσό Αλέξανδρο «Meet the Neighbors», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, καθώς και για το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής – Αργυρό Αλέξανδρο «Meet the Neighbors», που προσφέρει χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ.

>>Film Forward

Εφέτος το >>Film Forward γίνεται διαγωνιστικό και φιλοξενεί έντεκα ταινίες – ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές – από τολμηρούς δημιουργούς που αμφισβητούν τις κινηματογραφικές συμβάσεις.

ORFEAS2021

ΦΥΤΑ

Ελλάδα, 2021, 111′

Οι αγώνες του Ορφέα, του πρώτου γκέι πρωθυπουργού της Ελλάδας, ενάντια σε μια ιστορία καταπίεσης «Live Your Myth in Greece». Η πρώτη ελληνόφωνη queer όπερα, ένα μεταμοντέρνο πειραματικό έργο με στοιχεία μπαρόκ μελοδράματος, DIY κολάζ, post-ίντερνετ αισθητικής, εικονικής πραγματικότητας. Αφιερωμένη στη μνήμη της ακτιβίστριας Zackie Oh!

The Timekeepers of Eternity

Αριστοτέλης Μαραγκός

Ελλάδα, 2021, 62′

Ο κύριος Τούμι σκίζει με εμμονή χαρτιά για να ελέγξει τα τέρατα της παιδικής του ηλικίας. Όταν ξυπνά στην μέση της πτήσης του προς Βοστώνη, ανακαλύπτει ότι οι περισσότεροι από τους επιβάτες έχουν εξαφανιστεί. Όσο η αλήθεια ξετυλίγεται πρέπει να αντιμετωπίσει τον χάρτινο εφιάλτη που απειλεί να καταστρέψει τα πάντα γύρω του. Πλάνα από την τηλεταινία Langoliers (1995) τυπώνονται και μετατρέπονται σε ένα χάρτινο εφιάλτη.

Μαγνητικά πεδία | Magnetic Fields

Γιώργος Γούσης

Ελλάδα, 2021, 78′

Μετά την τυχαία συνάντησή τους καθ’ οδόν σε ένα νησί, μια γυναίκα και ένας άνδρας αποφασίζουν να περιπλανηθούν μαζί σε αναζήτηση του κατάλληλου μέρους να θάψουν ένα μεταλλικό κουτί.

Η μέρα σήμερα | The Day Today

Μαξάνς Σταματιάδης

Γαλλία, 2021, 67‘

2024, στα προάστια του Παρισιού. Η 88χρονη Σουζάν είναι εθισμένη στην τεχνολογία. Προσκολλημένη στις οθόνες της, κοινοποιεί βίντεο με γατάκια, ενημερώνεται για τα Bitcoin και αφοσιώνεται στα ρομαντικά ριάλιτι. Τίποτα από αυτά όμως δεν μπορεί να γεμίσει το κενό που άφησε ο Έντουαρντ, ο άντρας της που πέθανε δέκα χρόνια νωρίτερα. Μια μέρα η Σουζάν ανακαλύπτει μια καινούργια εφαρμογή, το The Day Today, που υπόσχεται να επαναφέρει στη ζωή τους αγαπημένους μας. Ο Έντουαρντ επιστρέφει, όμως δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος…

Το Άλεφ | Aleph

Ίβα Ραντιβόγεβιτς

ΗΠΑ, Κροατία, Κατάρ, 2021, 91′

Ένα μυστικιστικό οδοιπορικό, ένα ταξίδι αναζήτησης ενός τόπου όπου η γλώσσα, η γεωγραφία και η εμπειρία συναντιούνται και αποσαφηνίζονται. Οι σκέψεις, οι ιδέες και τα όνειρα ανθρώπων που ζουν σε δέκα διαφορετικές χώρες στα πέρατα των πέντε ηπείρων αποκαλύπτονται μέσω από συνομιλίες, δραστηριότητες και πράξεις περισυλλογής. Αυτές οι συλλογικές ιστορίες λειτουργούν ως κομμάτια ενός παζλ που οδηγούν σ’ αυτό που ο Αργεντινός συγγραφέας Χόρχε Λουίς Μπόρχες αποκάλεσε «το αδιανόητο σύμπαν». Το Άλεφ συνθέτει κινηματογραφικά στοιχεία του σινεμά μυθοπλασίας και του μαγικού ρεαλισμού, με την πειθαρχία και τους μηχανισμούς της πρακτικής του ντοκιμαντέρ, ώστε να εξερευνήσει τα όνειρα, τις ιστορίες, τις ανησυχίες, τις σκέψεις, όπως και τις βιωμένες και επινοημένες εμπειρίες των πρωταγωνιστών της ταινίας – που είναι ηθοποιοί, περφόρμερ, μουσικοί και ερασιτέχνες. Μια μοναδική αφήγηση που μας εισάγει σε μια διαφορετική κατανόηση της ίδιας της έννοιας του νοήματος, τόσο ως αποκάλυψη όσο και ως πρόκληση: ένα εγχείρημα που επιτυγχάνεται μέσα από το παιχνίδι με την αβεβαιότητα και την καλή τύχη.

Ανώτερη | Superior

Έριν Βασιλόπουλος

ΗΠΑ, 2021, 99′

Όταν η Μάριαν τρέπεται σε φυγή, πηγαίνει στο μόνο μέρος που ξέρει ότι θα είναι ασφαλής: το πατρικό της σπίτι. Την υποδέχεται η αποξενωμένη της αδερφή, η Βίβιαν, μια νοικοκυρά που δυσκολεύεται να μείνει έγκυος και προσπαθεί να σώσει τον γάμο της από την οριστική κατάρρευση. Παρ’ ότι είναι δίδυμες (και μάλιστα ομοζυγώτες, άρα και ολόιδιες), ζουν διαμετρικά αντίθετες ζωές. Η μυστηριώδης επιστροφή της Μάριαν αναστατώνει την μικροαστική ρουτίνα της Βίβιαν, κι έτσι οι δύο αδερφές αναγκάζονται να μάθουν από την αρχή πώς να επανασυνδεθούν και να συμφιλιωθούν. Όταν το βασανιστικό παρελθόν της Μάριαν καταφέρνει να στοιχειώσει το παρόν της, οι κόσμοι τους συγκρούονται, θέτοντας και τις δύο αδερφές σε μεγάλο κίνδυνο. Σε αυτό το μαγνητικό υπαρξιακό θρίλερ, η αναζήτηση της (γυναικείας) ταυτότητας πυροδοτεί ένα ταξίδι όλο σασπένς σε έναν τόπο χωρίς γυρισμό.

Ατλαντίδα | Atlantide

Γιούρι Ανκαράνι

Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Κατάρ, 2021, 105′

Στη Βενετία, πέρα από τις γόνδολες και τα κανάλια όπου πηγαινοέρχονται οι τουρίστες, ανοίγεται ένα παράλληλο, σχεδόν αόρατο σύμπαν: εκεί, έφηβοι φορτώνουν τις μηχανοκίνητες βάρκες τους με αυτοσχέδια, εκτυφλωτικά φώτα LED και δυνατά ηχοσυστήματα, κάνοντας τις «barchini» τους σύμβολα ανδρισμού. Δύο από αυτά τα αγόρια θα ρισκάρουν τη ζωή τους σ’ έναν ψυχεδελικό αγώνα ταχύτητας, καθώς τους καταδιώκει η αστυνομία ως την καρδιά της πόλης. Η παρακμή που ροκανίζει τις σχέσεις, το περιβάλλον και τις συνήθειες μιας ξεριζωμένης γενιάς ξεδιπλώνεται με φόντο το αιώνιο βενετσιάνικο τοπίο, σε μια ταινία που ξεκίνησε χωρίς σενάριο και αναπτύχθηκε μέσα από τέσσερα χρόνια αθόρυβης παρατήρησης από έναν δεξιοτέχνη του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.

Γκριτ | Gritt

Ίτονγιε Σόιμερ Γκούτορμσεν

Νορβηγία, 2020, 118′

Η Γκρι-Ζανέτ έφυγε από τη Νορβηγία με όνειρο να γίνει ηθοποιός. Σήμερα, μετά από 17 χρόνια περιπλάνησης, αφού απέτυχε να γίνει διάσημη στο Χόλιγουντ ή διαβόητη στο Βερολίνο, επιστρέφει ως Γκριτ. Ενώ οι παλιοί φίλοι και συμφοιτητές της έχουν κάνει καριέρα στη θεατρική σκηνή του Όσλο, η Γκριτ έχει την διακαή επιθυμία να οργανώσει μια ριζοσπαστική τελετή για την κοινότητα. Κανείς όμως δεν δείχνει να ενδιαφέρεται. Όταν απορρίπτεται ακόμα μία αίτηση για επιδότηση και της κάνουν έξωση, η κατάσταση της Γκριτ τείνει προς την απελπισία, αλλά η ίδια είναι έτοιμη να ξεκινήσει την αποστολή της να εξολοθρεύσει τον καπιταλισμό και την πατριαρχία. Ένα απίστευτο πορτρέτο της καλλιτέχνιδας σε μεγαλύτερη ηλικία, που εξυμνεί την απελευθερωτική δύναμη του γυναικείου βλέμματος να καταρρίπτει όλες τις βεβαιότητες.

Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío

Αϊνόα Ροντρίγκεθ

Ισπανία, 2021, 98′

Οι γυναίκες μιας μικρής επαρχιακής πόλης, παγιδευμένες στον χρόνο και ρημαγμένες από την ερήμωση, ταλανίζονται μεταξύ της απάθειας της καθημερινότητάς τους, στην οποία δεν συμβαίνει τίποτα ιδιαίτερo, και μιας βαθιάς επιθυμίας για εμπειρίες απελευθέρωσης που τους ωθεί να ανακαλύψουν από την αρχή τον τόπο όπου πίστευαν όπου ζούσαν χαρούμενες ή ονειρεύονταν πως ήταν χαρούμενες. Μια σκοτεινή, υπαινικτική ιστορία προσωπικής αναζήτησης που κινείται μεταξύ (μαγικού) ρεαλισμού και φαντασίας, ενώ δανείζεται μεθόδους του ντοκιμαντέρ και κώδικες του σασπένς, ώστε να αναδείξει πώς οι μικρές κοινωνίες κατασκευάζουν τις συμβάσεις τους, αφήνοντας το συλλογικό ασυνείδητο να καλπάζει σε ανεξερεύνητα πεδία.

Παρακάμψεις | Detours

Εκατερίνα Σελενκίνα

Ρωσία, Ολλανδία, 2021, 73′

Ένας διαρκώς μεταβαλλόμενος στοχασμός στη χορογραφία των σωμάτων στο αστικό τοπίο της Μόσχας, ο οποίος εστιάζει στον νέο τρόπο διακίνησης ναρκωτικών μέσω του darknet, τις διαστρωματώσεις της φυσικής και της εικονικής πραγματικότητας, αλλά και την ποίηση και την πολιτική του χώρου. Με φόντο τις νωθρές γειτονιές και τους τσιμεντένιους τοίχους πολυόροφων κτιρίων, πίσω από τα γκαράζ και ανάμεσα στις έρημες ράγες των τρένων, η ταινία πότε ακολουθεί και πότε χάνει τον Ντένις, τον άντρα που κρύβει τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών σε όλη την πόλη.

Βγαίνουμε όλοι στην αρένα | We Are All Going to the World’s Fair

Τζέιν Σονμπρούν

ΗΠΑ, 2021, 86′

«I want to go to the World’s Fair. I want to go to the World’s Fair. I want to go to the World’s Fair». Πείτε το τρεις φορές μπροστά στην κάμερα του υπολογιστή σας. Τρυπήστε το δάχτυλό σας, πάρτε λίγο αίμα και απλώστε το στην οθόνη. Τώρα, πατήστε play στο βίντεο. Όλοι λένε πως μόλις το δείτε, τα πάντα αλλάζουν. Σε μια μικρή πόλη, μια ντροπαλή και μοναχική έφηβη (η Άνα Κομπ σε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο) βυθίζεται σε ένα online παιχνίδι ρόλων.

Οι ταινίες του τμήματος θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Αλέξανδρο >>Film Forward, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, καθώς και το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής – Αργυρό Αλέξανδρο >>Film Forward, που προσφέρει χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ.