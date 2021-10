Τριάντα πέντε μεγάλου και 15 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες θα προβληθούν στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Από αυτές, σε πρώτη προβολή θα είναι 20 ενώ για πρώτη φορά, εννέα ελληνικές ταινίες, περισσότερες από κάθε άλλη φορά, συμμετέχουν στα τρία διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ.

Συγκεκριμένα τρεις ταινίες συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό (Αγέλη προβάτων του Δημήτρη Κανελλόπουλου, Αγία Έμυ της Αρασέλης Λαιμού και Σελήνη, 66 ερωτήσεις της Ζακλίν Λέντζου), τρεις στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors (dog της Γιάννας Αμερικάνου, 18 του Βασίλη Δούβλη, Ο άνθρωπος με τις απαντήσεις) και τρεις ελληνικές ταινίες στο Film Forward που για πρώτη φορά φέτος γίνεται διαγωνιστικό. Πρόκειται για τα Μαγνητικά πεδία του Γιώργου Γούση, το ORFEAS 2021, σε σκηνοθεσία που υπογράφει η καλλιτεχνική ομάδα ΦΥΤΑ και το The Timekeepers of Eternity του Αριστοτέλη Μαραγκού.

Η πρόσφατη ελληνική παραγωγή:

Επίσημη Πρώτη

Σε αλφαβητική σειρά:

Αγέλη προβάτων – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κανελλόπουλος

Ο Θανάσης αδυνατεί να ξεπληρώσει το χρέος του στον Στέλιο. Όταν μαθαίνει πως κι ο Αποστόλης βρίσκεται στην ίδια θέση, του ζητά να συμμαχήσουν για να πετύχουν μια καλύτερη συμφωνία με τον Στέλιο. Κι ενώ βρίσκει κι άλλους πρόθυμους να τον ακολουθήσουν, δύο νεαροί μικροεγκληματίες φτάνουν στην πόλη για να εκφοβίσουν αυτούς που χρωστούν στον τοκογλύφο.

Αγία Έμυ – Σκηνοθεσία: Αρασέλη Λαιμού

H Έμυ νιώθει ξένη μέσα στην κλειστή κοινότητα των Φιλιππινέζων Χαρισματικών Καθολικών του Πειραιά, που έχει καλωσορίσει με θέρμη την αδερφή της, την Τερέζα. Όταν η Τερέζα μένει έγκυος, η Έμυ έλκεται από μυστηριώδεις δυνάμεις που κατοικούν μέσα της.

Εκείνοι τα ήξερε όλα – Σκηνοθεσία: Τάκης Παπαναστασίου

Η Νόρα πεθαίνει κάτω από την μύτη του Νίκου, μέσα στο σαλόνι του. Ο Νίκος γνωρίζει και χάνει την Φαίη στο πάρκο. Φίλοι, συγγενείς, γνωστοί και άγνωστοι του Νίκου, τον βοηθούν –ο καθένας με τον τρόπο του– να συμφιλιωθεί με το πτώμα της Νόρας και να ξαναβρεί την Φαίη. Όμως εκείνο που στ’ αλήθεια χρειάζεται ο Νίκος, είναι ένας καλός ύπνος.

Καλάβρυτα 1943 – Σκηνοθεσία: Νικόλας Δημητρόπουλος

Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να διεκδικήσει πολεμικές αποζημιώσεις για τη Σφαγή των Καλαβρύτων ωθεί την Κάρολαϊν, τη δικηγόρο που εκπροσωπεί τη γερμανική κυβέρνηση, και τον Νικόλα Ανδρέου, τον τελευταίο επιζώντα του τραγικού γεγονότος, σε ένα αγωνιώδες, οδυνηρό αλλά και καθαρτήριο ταξίδι μέσα από το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας.

Λούγκερ – Σκηνοθεσία: Κώστας Χαραλάμπους

Τα γεγονότα της ταινίας εξελίσσονται μετά την Κατοχή, μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80. Στα χρόνια αυτά αποτυπώνεται η περιπετειώδη πορεία μιας ισχυρής οικογένειας, μέσα σε κομβικά για την ελληνική ιστορία, χρόνια.

Μαγνητικά Πεδία – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης

Μετά την τυχαία συνάντησή τους καθ’ οδόν σε ένα νησί, μια γυναίκα και ένας άνδρας αποφασίζουν να περιπλανηθούν μαζί σε αναζήτηση του κατάλληλου μέρους για να θάψουν ένα μεταλλικό κουτί.

Ο άνθρωπος με τις απαντήσεις – Σκηνοθεσία: Στέλιος Καμμίτσης

Μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, ο Βίκτορας, ένας εικοσάχρονος πρώην πρωταθλητής καταδύσεων αναχωρεί με το πλοίο για Ιταλία. Εκεί συναντάει τον Ματίας, έναν νεαρό, παράτολμο Γερμανό. Και οι δύο κατευθύνονται προς τη Βαυαρία, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και οι δύο αναζητούν απαντήσεις, ο καθένας στις δικές του ερωτήσεις.

Σελήνη, 66 ερωτήσεις – Σκηνοθεσία: Ζακλίν Λέντζου

Μετά από χρόνια απόστασης, η Άρτεμις επιστρέφει αναγκαστικά στην Αθήνα λόγω της εύθραυστης κατάστασης υγείας του πατέρα της. Με την ανακάλυψη ενός μεγάλου μυστικού του, η Άρτεμις γνωρίζει τον πατέρα της για πρώτη φορά. Τον καταλαβαίνει με τρόπο που τόσα χρόνια αδυνατούσε, και κατά συνέπεια τον αγαπάει πραγματικά.

MUSA – Σκηνοθεσία: Νίκος Νικολόπουλος

Η ερωτική ιστορία του Σίμου και του Μούσα. Μια κάθοδος στο σκοτάδι με οδηγό τον Σίμο. Ο Μούσα θέλει να φύγει. Στην προσπάθειά του να τον κρατήσει, ο Σίμος ανοιγοκλείνει την πόρτα που χωρίζει το όνειρο από την πραγματικότητα. Θα χάσει τον Μούσα; Τον εαυτό του; Ή τον εαυτό του μέσα στον Μούσα;

ORFEAS2021 – Σκηνοθεσία: ΦΥΤΑ

Οι αγώνες του Ορφέα, του πρώτου γκέι πρωθυπουργού της Ελλάδας, ενάντια σε μια ιστορία καταπίεσης «Live Your Myth in Greece». Η πρώτη ελληνόφωνη queer όπερα, ένα μεταμοντέρνο πειραματικό έργο με στοιχεία μπαρόκ μελοδράματος, DIY κολάζ, post-ίντερνετ αισθητικής, εικονικής πραγματικότητας. Αφιερωμένη στη μνήμη της ακτιβίστριας Zackie Oh!

Patchwork – Σκηνοθεσία: Πέτρος Χαραλάμπους

Για τη Χαρά η οικογένειά της είναι το παν. Μερικές φορές όμως φαντάζεται τον εαυτό της χωρίς αυτούς. Ανίκανη να μιλήσει σε κανένα για αυτή την εσωτερική της μάχη, κουβαλάει μόνη το βάρος της ενοχής και της σύγχυσης. Όταν γνωρίζει την ντροπαλή κόρη του αφεντικού της, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την υπαρξιακή της αγωνία και το οδυνηρό παρελθόν της.

REM Ταχείες Κινήσεις Οφθαλμού – Σκηνοθεσία: Κάρολος Ζωναράς

Δύο ζευγάρια διαφορετικής ηλικίας εμπλέκονται μεταξύ τους. Οι νεότεροι αντικρίζουν τα αδιέξοδα των μεγαλύτερων ως μια ζοφερή πιθανότητα, ενώ οι μεγαλύτεροι «ανανεώνονται», αλλά και βυθίζονται ακόμη πιο πολύ στα δικά τους αδιέξοδα. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, τα λάθη δεν διορθώνονται και οι σχέσεις καταλήγουν ανθρωποφαγικές.

Saison Morte – Σκηνοθεσία: Θανάσης Τότσικας

Όταν ξεκινά μια σειρά από βίαιες δολοφονίες, ο Χρήστος είναι ο μόνος που μπορεί να εξηγήσει τι συνέβη. Ξεκινάει να αφηγείται σε δύο αστυνομικούς μια ιστορία στην οποία κανένας δεν είναι αυτό που φαίνεται και όλα ή όλοι αλλάζουν ρόλους και θέσεις μέχρι την τελική ανατροπή. Μια ιστορία για την εξαπάτηση, για την αφήγηση που χειραγωγεί και κατευθύνει τον θεατή μέχρι το τελευταίο της λεπτό.

Sick – Σκηνοθεσία: The Callas / Λάκης & Άρης Ιωνάς

Covid-19 καραντίνα, την Άνοιξη του 2020. Αυτή είναι απομονωμένη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Αυτός απομονωμένος στο σπίτι του στην Αθήνα. Ξοδεύουν τον χρόνο τους στο ίντερνετ, κάνοντας «χαζά» πράγματα που κάνουν οι εραστές. Ο εγκλωβισμός τούς δημιουργεί ένα ψυχεδελικό γαϊτανάκι μη-συμβάντων. Ένα punk ρομάντζο στην καρδιά του πανδημικού lockdown.

Τhe Timekeepers of Eternity – Σκηνοθεσία: Αριστοτέλης Μαραγκός

Ο κύριος Τούμι σκίζει με εμμονή χαρτιά για να ελέγξει τα τέρατα της παιδικής του ηλικίας. Όταν ξυπνά στη μέση της πτήσης του προς Βοστώνη, ανακαλύπτει ότι οι περισσότεροι από τους επιβάτες έχουν εξαφανιστεί. Όσο η αλήθεια ξετυλίγεται, πρέπει να αντιμετωπίσει τον χάρτινο εφιάλτη που απειλεί να καταστρέψει τα πάντα γύρω του. Πλάνα από την τηλεταινία Langoliers (1995) τυπώνονται και μετατρέπονται σε ένα χάρτινο εφιάλτη.

.dog – Σκηνοθεσία: Γιάννα Αμερικάνου

Ο νεαρός Δημήτρης, στα πρόθυρα ενηλικίωσης, αλλά ακόμα παιδί, ρομαντικοποιεί σε μυθικές αναλογίες τον πατέρα του, που σύντομα θα αποφυλακιστεί. Αλλά όταν η αληθινή φύση του πατέρα του αποκαλυφθεί, οι επιθυμίες του Δημήτρη για μια πραγματική οικογένεια ξαφνικά βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο Δημήτρης θα πρέπει να παλέψει στο να κατανοήσει την σκληρή πραγματικότητα των ονείρων του εγκαίρως για να καταφέρει να ξεφύγει από τη βία.

18 – Σκηνοθεσία: Βασίλης Δούβλης

Σε μια γειτονιά της εργατικής τάξης στην Αθήνα της οικονομικής κρίσης, της ανόδου του φασισμού και της πανδημίας, μια ομάδα δεκαοχτάχρονων φοιτητών καταδιώκει μετανάστες, ομοφυλόφιλους –ή, απλώς, οποιονδήποτε μοιάζει διαφορετικός. Ένας συμμαθητής τους, που δεν κρύβει την αποστροφή του για τη δράση τους, θα γίνει σύντομα ο επόμενος στόχος τους.

Επίσης στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα τρεις ελληνικές συμπαραγωγές, μεγάλο μέρος των οποίων έχει γυριστεί στο εξωτερικό:

Άνδρας στη Σοφίτα – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Βενετόπουλος

Λέγεται ότι είμαστε δύο άνθρωποι. Είμαστε αυτοί που είμαστε με τις αναμνήσεις που κρατάμε και αυτοί που είμαστε με τις αναμνήσεις που ξεχνάμε. Ένα ψυχολογικό θρίλερ για την Οδύσσεια ενός ανθρώπου μέσα από τις αναμνήσεις του.

A Pure Place – Σκηνοθεσία: Νικίας Χρυσός

Δυο αδέρφια, η Ιρίνα και ο Πολ μεγαλώνουν στο αυστηρό περιβάλλον μια παραθρησκευτικής οργάνωσης σε ένα ελληνικό νησί, με αρχηγό τον μυστηριώδη Φουστ. O Φουστ επιλέγει την Ιρίνα ως εκλεκτή συνοδοιπόρο του και ο Πολ αισθάνεται εγκατάλειψη. Πρέπει να την απελευθερώσει προτού να είναι πολύ αργά, καθώς η σέχτα προετοιμάζει ήδη το βίαιο τέλος της.

EX – Σκηνοθεσία: George Μαρκάκης

Ενώ το dancefloor έχει χτίσει τη δική του μυθολογία ως χώρος σύνδεσης, κάθε γνήσιο πλάσμα της νύχτας γνωρίζει ότι η πραγματική δράση εκτυλίσσεται στον θάλαμο της τουαλέτας, που είναι τόσο το μηχανοστάσιο του κλαμπ όσο και η γωνία της «εξομολόγησης». Η ταινία απεικονίζει τις πραγματικότητες αυτών των ιερών χώρων με μια εντυπωσιακή αίσθηση οικειότητας, φέρνοντάς μας κοντά στην Νταϊάνα.

Εφέτος, το 62ο ΦΚΘ θα προβάλλει δωρεάν οκτώ αριστουργήματα του ελληνικού σινεμά, στο πλαίσιο της δράσης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου «Χώρα, σε βλέπω: Ο 20ός αιώνας του ελληνικού σινεμά» που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Ανάμεσά τους οι Z (1969) του Κώστα Γαβρά, Ο μικρός δραπέτης (1968) του Σταύρου Τσιώλη, η Αστέρω (1929) του Δημήτρη Γαζιάδη και το Μπλόκο (1965) του Άδωνι Κύρου.

Τέλος, με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιήσει δύο καθολικά προσβάσιμες προβολές, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το αριστούργημα Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση; του Ντίνου Κατσουρίδη, και το Δοξόμπους του Φώτου Λαμπρινού.

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες



Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παρουσιαστούν οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 44ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Είναι οι κάτωθι 15:

Brutalia, Εργάσιμες Μέρες του Μανώλη Μαυρή

Horsepower του Σπύρου Σκάνδαλου

Το Βανκούβερ της Αρτέμιδος Αναστασιάδου

Every Sunday της Καίτης Παπαδήμα

A Summer Place της Αλεξάνδρας Ματθαίου

Motorway 65 της Εύης Καλογηροπούλου

Soul Food του Νίκου Τσεμπερόπουλου

Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα της Βαγγελιώς Σουμέλη

Αμυγδαλή της Μαρίας Χατζάκου

Last Visit του Σπύρου Αλιδάκη

Όλα τα πλάσματα της νύχτας της Μέμης Κούπα

Από το μπαλκόνι του Άρη Καπλανίδη

Ο φοιτητής του Βασίλη Καλαμάκη

Apallou του Νίκου Αυγουστίδη

Souls All Unaccompanied του Γιώργου Τελτζίδη

Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου ήταν οι: Τζώρτζης Γρηγοράκης (σκηνοθέτης), Χριστίνα Μουμούρη (διευθύντρια φωτογραφίας) και Μαρία Μαρκουλή (δημοσιογράφος).

Οι περισσότερες ελληνικές ταινίες του προγράμματος θα είναι διαθέσιμες και online, στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ.