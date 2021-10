Οι συμφωνίες «ασπίδα προστασίας» και το ενδιαφέρον για την Λιβύη

U.S. Secretary of State Antony Blinken and Greece’s Foreign Minister Nikos Dendias deliver remarks for the U.S.-Greece Strategic Dialogue at the State Department in Washington, U.S. October 14, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

Ασπίδα προστασίας για την Ελλάδα δημιουργούν οι συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία, όπως και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. «Οι συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία αλληλοσυμπληρώνονται και δεν είναι ανταγωνιστικές» ξεκαθάρισε, ενώ τόνισε, ότι μετά την ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και την επιστολή του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θωρακίζεται περεταίρω η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, βρίσκονται σε μοναδικό επίπεδο, ενώ η ελληνική διπλωματία δίνει μεγάλη σημασία στις αμερικανικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και δη σε στρατηγικά σημεία, όπως ο Έβρος και η Κρήτη. Πρόκειται για κομβικές τοποθεσίες που το 2020 έγιναν πεδία κρίσης και έντασης, με υπαιτιότητα της Άγκυρας. Ο κ. Παπαϊωάννου περιέγραψε την επιστολή Μπλίνκεν ως «μονομερή πολιτική δέσμευση των ΗΠΑ με ιδιαίτερο βάρος», με την Αθήνα να δίνει έμφαση τόσο στην «αμοιβαία προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας από απειλές ή ένοπλη επίθεση» όσο και στην προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η MDCA, ο Στρατηγικός Διάλογος και η «μεταβλητή γεωμετρία» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής Χάρτες και… «τουρκοκεντρισμός» Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον αμερικανό ομόλογό του, ενημερώνοντάς τον για την τουρκική προκλητικότητα και το casus belli εναντίον της Αθήνας. Ο κ. Δένδιας έδειξε χάρτες στον κ. Μπλίνκεν για το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά και για το λεγόμενο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Μάλιστα, ο κ. Δένδιας εξήγησε στον ομόλογό του ότι τα περιθώρια συνεννόησης με την Τουρκία είναι πολύ περιορισμένα με την τρέχουσα στάση της. Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, η συνάντηση Δένδια – Μπλίνκεν δεν ήταν… τουρκοκεντρική. «Η ελληνική εξωτερική πολιτική ξέφυγε από αυτόν τον τουρκοκεντρικό ορίζοντα που μπορεί να είχε άλλες εποχές» σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διεύρυνση της εξωτερικής μας πολιτικής. «Τις παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον» ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου για τις τουρκικές αντιδράσεις για την ελληνοαμερικανική συμφωνία. Η MCDA δεν στρέφεται εναντίον κανενός, πρόσθεσε. Παρών στη Λιβύη Ισχυρό μήνυμα στήριξης προς την υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Νάιλα ελ Μάνγκους και έμπρακτο ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στην βορειοαφρικανική χώρα σηματοδοτεί η συμμετοχή του κ. Δένδια στην «Πρωτοβουλία σταθεροποίησης της Λιβύης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη στην Τρίπολη, υπό λιβυκή αιγίδα. Στην διάσκεψη θα συμμετάσχουν οι χώρες που μετείχαν στην Διάσκεψη του Βερολίνου αλλά και γειτονικά κράτη της λιβύης. Ασφάλεια και Οικονομία θα είναι οι δύο θεματικές της διάσκεψης. «Η σταθερότητα στην Λιβύη βοηθά στην σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής» τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου, υπογραμμίζοντας ότι η θέσης της Ελλάδας για το θέμα της ασφάλειας – που ζητά πλήρη απόσυρση των ξένων στρατευμάτων (τακτικών και μισθοφόρων), είναι ξεκάθαρη. «Είναι σημαντικό οι λίβυοι να έχουν την κυριότητα για τα προβλήματα που ταλανίζουν την χώρα τους» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Εν τω μεταξύ, υπερψηφίσθηκε πρόσφατα από την αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων η νέα εκδοχή του νομοσχεδίου για την Αμερικανική πολιτική στη Λιβύη. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε οποιονδήποτε απειλεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη χώρα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το νομοσχέδιο κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη πλήρους αποχώρησης του συνόλου των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη, ενώ εισηγητής του ήταν ο βουλευτής Ted Deutch, τον οποίο συνάντησε κ. Δένδιας στην Ουάσιγκτον. Τέλος, σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για κατάρτιση επιλογών με προτεινόμενα μέτρα εναντίον της Τουρκίας, ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι «θέλουμε να πάψει η Άγκυρα να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Δεν είναι μέτρα εναντίον της χώρας, είναι μέτρα εναντίον της συμπεριφοράς».